MSI 2022: cuándo y contra quién jugará Team Aze en el torneo de League of Legends

Ingrid Mühlenbrock/Riot Games

El campeón del Apertura de la Liga Latinoamericana de League of Legends, Team Aze, ya se encuentra en Corea en preparación para su participación en el MSI 2022. La competencia -que reúne a los campeones de cada liga oficial del circuito- tiene fecha de inicio el 10 de mayo, cuando se van a empezar a desarrollar los encuentros de la fase de grupos.

La organización mexicana compartirá el Grupo A con el legendario T1 -que jugará de local-, con el destacado conjunto japonés/coreano de DetonatioN FocusMe y con Saigon Buffalo en representación de Vietnam, como top 2 de la VCS. El histórico roster de Faker comenzó el año con un primer split prácticamente invictos, con 24 victorias y una sola derrota en la final frente Gen.G, que concluyó 3-1.

Los resultados del representante de la liga japonesa y de la vietnamita son más alentadores para el conjunto latino: DFM se quedó con la victoria tras una gran final reñida por 3-2 frente a Sengoku Gaming y los Búfalos cayeron 3-1 ante GAM Esports, que no se presentó al MSI porque competirá en los Juegos del Sudeste Asiático de Hanoi.

El Grupo B contará con Royal Never Give Up, PSG Talon, RED Canids e Istanbul Wildcats. En cuanto al Grupo C, que será de tres equipos, estará conformado por G2 Esports, Evil Geniuses y ORDER. Todos los encuentros de la primera fase serán series bo1 (al mejor de uno) y sólo los dos mejores cada zona avanzarán al Stage 2 de Rumble.

MSI 2022 - Fase de Grupos |@lolesports

Los rivales de Team Aze mantuvieron la mayor parte de sus escuadras titulares de cara al nuevo año, mientras que el campeón de América Latina ensambló un roster a comienzo del 2022, que dio grandes resultados en la región. Aunque Rainbow7 e INFINITY llegaron a playoffs como favoritos, el Naipe sorprendió con una victoria aplastante frente al bicampeón defensor del título y con dos victorias consecutivas ante Estral Esports. Pero ningún desafío se le compara al que enfrentarán la próxima semana.

El primer encuentro de Team Aze será frente a DetonatioN FocusMe, el martes 10 de abril a las 04 MX; 05 CL; 06 AR. El día siguiente deberá hacerle frente a T1 a las 06 MX; 07 CL; 08 AR y el tercer día enfrentará a Saigon Buffalo a las 07 MX; 08 CL; 09 AR. El Grupo A volverá a ser protagonista el 15 de mayo, donde el Naipe tendrá tres series por la definición de la tabla: SGB a las 01 MX; 02 CL; 03 AR, T1 04 MX; 05 CL; 06 AR y DFM 05 MX; 06 CL; 07 AR.

Partidos de fase de grupos de Team Aze - MSI 2022 | Fuente: lol.fandom.com

Una nueva participación internacional se avecina para nuestros representantes latinoamericanos de League of Legends, que buscarán dar un buen papel frente a los mejores del mundo. No será una tarea fácil para un roster que no cuenta con mucha experiencia en esas instancias, pero que se ganó su lugar como el mejor equipo de la LLA tras derrotar a Estral Esports 3-2 en la final presencial en Argentina. La organización de México, recién ascendida a la máxima competencia de la región, ya está escribiendo nueva historia en los esports.

