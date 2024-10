Juan Félix Marteau sobre la evaluación del GAFI: “El desafío de la Argentina es tener una agenda propia para combatir el lavado de activos”

Juan Felix Marteau

En la semana que pasó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el informe de Evaluación Mutua de la República Argentina de su sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Como consecuencia de la aprobación del informe nuestro país no estará en la lista gris del organismo internacional antilavado.

Para conocer las implicancias de esta decisión del GAFI y qué impacto tiene, Infobae dialogó con Juan Félix Marteau, abogado especialista en criminalidad financiera y ex Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

- Argentina acaba de ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). ¿Qué hace este organismo y qué significa la participación de nuestro país en el mismo?

- El GAFI es un organismo que representa como pocos los idearios de la globalización: la estandarización de instituciones jurídicas y políticas con el objetivo de que todos los países puedan tratar con herramientas similares amenazas que se suponen pueden afectar el ecosistema y el equilibrio mundializado. Recordemos, que nació en 1989, un año signo de un cambio de época, cimentado en el comienzo del “momento unipolar” de los Estados Unidos, para usar la famosa frase de Krauthammer, donde se vislumbró que la democracia liberal podría imponerse en todos los países y así mitigar el efecto perverso que desde la cocaína hasta las armas de destrucción masiva causaban en lo que se denominó la “integridad de la economía global” y la “seguridad internacional”.

La globalización generó avances tecnológicos que modificaron la vida de todos por completo, pero 35 años después podemos constatar dos cosas: por un lado, la persistencia e incluso el renacimiento de los nacionalismos y, por otro, la emergencia de una ideología, el globalismo, que resulta engañosa y también ineficaz para resolver los problemas de muchos países. Para responder a su pregunta: es muy importante que Argentina sea miembro de un mecanismo como GAFI y comparta la mesa con los grandes poderes fácticos, pero para que esa participación sea exitosa se necesita de mucho realismo para conocer y defender nuestros intereses nacionales en torno a esta materia. El punto es que los burócratas de turno que manejan estos asuntos generalmente ignoran esta complejidad.

- La noticia de la evaluación argentina ante GAFI fue que no ingresó a la “lista gris”. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Es como el hincha de fútbol que festeja que su equipo no descendió a la B. Me dicen que es una especie de alegría angustiosa. Recordemos, que luego de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner usara los organismos anti-lavado y contra-financiación del terrorismo para atacar a Clarín y otras empresas; y para aumentar la presión en la investigación de los llamados delitos de lesa humanidad, GAFI nos colocó en la lista gris. Fue en la evaluación anterior -en 2010- y fue muy malo para el país. Por lo tanto, es una buena noticia que no haya ocurrido de nuevo, pese a las graves vulnerabilidades que tenemos para combatir las economías ilícitas vinculadas a los grandes fenómenos criminales de nuestra época.

- Usando su metáfora, ¿qué factores jugaron para que la Argentina “no descendiera”?

- Es una mala lectura pensar a GAFI como un mecanismo técnico y neutral, como quiere presentarlo el globalismo. GAFI es un dispositivo técnico-político y resulta esencial comprender el papel que juega la política en sus decisiones. Creo que el Presidente Javier Milei ha producido un impacto notable en los foros mundiales y eso, desde mi punto de vista, contribuyó para evitar que la Argentina sea sometida de nuevo al escarnio de estar enlistado y luego controlado como si fuéramos Venezuela o Burkina Faso. Luego de varios derrapes iniciales en la conducción de este proceso evaluativo, varios actores serios y con experiencia -me refiero al coordinador nacional y a funcionarios de la justicia penal y de la Corte Suprema- hicieron valer ante los evaluadores el peso de la Argentina, demostrando la injusticia que sería que ella cayera en desgracia, cuando no sucedió lo mismo con el resto de países de la región que tienen problemas, incluso más serios que el nuestro.

- ¿Cuál es la principal vulnerabilidad que tiene el país en esta materia?

- De modo obvio y común al resto de los países de la región, la falta de efectividad para debilitar a los lavadores y financistas del terrorismo. En la evaluación mutua se estuvo peleando hasta el último minuto la calificación de los llamados 11 resultados de efectividad, en los que la Argentina aparecía con resultados moderados en diez de ellos y bajo en uno (referido a su capacidad de combatir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva).

Comparado con México y Brasil, el país mostraba el peor desempeño, según GAFI. Esto quiere decir que tenemos normas y organismos especializados, que se toman algunas decisiones aisladas, sobre todo, cuando el país enfrenta una evaluación internacional, pero que, en definitiva, se carece de un sistema con capacidades para golpear duramente a los circuitos del dinero ilícito.

Estamos en una coyuntura difícil: los Estados de la región en su mayoría no tienen recursos y la criminalidad organizada y los financistas del terrorismo se han multiplicado. Se han batido los récords históricos en producción de cocaína y el ataque de Hamas al Estado de Israel ha puesto en evidencia que el extremismo violento tiene una altísima letalidad. La lucha por los recursos naturales -que involucra miles de millones de dólares-, donde lo que es legal e ilegal transmuta muy rápidamente, es otro fenómeno de tremenda importancia. Argentina no es ajena a ninguna de estas amenazas.

- ¿Usted piensa que existe un lazo importante entre lavado de activos y criminalidad ambiental?

- La Argentina tiene una riqueza medio-ambiental que nos proyecta como un país del futuro, pero al mismo tiempo nos coloca como un blanco estratégico de la depredación de actores estatales y no estatales. Me pregunto si en GAFI alguien ha planteado a los otros países miembros (China, Gran Bretaña, España, por ejemplo) la acción criminal que desarrollan en nuestra plataforma continental literalmente desconociendo nuestra soberanía y robándose nuestros recursos ictícolas en nuestra cara, como si fuésemos un país fallido.

Este es solo un ejemplo para que tomemos conciencia de la necesidad y la urgencia de que, más allá de GAFI, el Estado argentino desarrolle una agenda estratégica propia sobre las graves amenazas que tenemos que enfrentar en esta materia. No tengo dudas de que este es un escenario definido -un orden concreto- para que dejemos de percibir a la Argentina como un país decadente y lo reconectemos a la coyuntura actual de la globalización a partir de la protección de nuestros propios intereses nacionales y el bienestar de los argentinos.