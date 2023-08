Causa Cuadernos: quedó firme el procesamiento de Juan Pablo Schiavi por asociación ilícita y coimas

El ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Carlos Schiavi, quedó procesado por asociación ilícita y cohecho (Archivo)

En el marco de un desprendimiento de la causa conocida como el Caso Cuadernos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la defensa del exsecretario de Transporte de la Nación Juan Carlos Schiavi, que había sido procesado y embargado por formar parte de una presunta asociación ilícita y por cobrar coimas de parte de empresarios del Transporte a los que debía controlar. Con la decisión del máximo tribunal, el procesamiento quedó ratificado.

El procesamiento había sido dictado por el juez federal Claudio Bonadio, que investigó los diferentes sistemas de recaudación que habrían funcionado en el rubro del transporte. Esa medida luego fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña y, posteriormente, por la Sala III de la Casación Federal, máximo tribunal penal del país.

La defensa de Schiavi continuó el cauce judicial hasta llegar a la Corte, que con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti —Juan Carlos Maqueda se excusó— resolvió desestimar su planteo por estar dirigido contra un acto que no es ni una sentencia definitiva ni una resolución equiparable a tal, es decir, por no cumplir con los requisitos legales para llegar hasta la Corte. De esa manera quedó ratificado el procesamiento.

Schiavi es investigado por otorgarles a las empresas concesionarias de los ferrocarriles subsidios por montos superiores a los correspondientes, para luego recaudar fondos a través de las coimas que esas empresas pagaban. Según las actuaciones del caso, el ex secretario habría formado parte de la organización —estructurada con el fin de enriquecerse ilegalmente— desde el 1 de julio de 2009 hasta el 7 de marzo de 2012.

El ex titular de Transporte del gobierno kirchnerista fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, donde un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación porteña de Once y provocó la muerte de 52 personas y 789 heridos. Por ese hecho, ocurrido el 22 de febrero de 2012, el Tribunal Oral Federal 2 lo encontró responsable por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado.

Quedó detenido el 5 de octubre de 2018 y cumplió dos terceras partes de su condena en la cárcel federal de Ezeiza. En noviembre de 2021, el juez federal Jorge Gorini le concedió la libertad condicional y le impuso el cumplimiento de una serie de reglas de conducta. El ex funcionario logró acceder a ese beneficio tras reducir su condena en 253 días por la ley de estímulo educativo, a través de la cual realizó cursos y capacitaciones en prisión para morigerar la pena.

Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi durante el juicio por la tragedia de Once.

Schiavi fue uno de los 21 condenados por el Tribunal Oral Federal 2, entre ex funcionarios y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que tenía la concesión de la línea Sarmiento cuando ocurrió la tragedia. El también ex secretario de Transporte Ricardo Jaime recibió una pena de seis años de prisión que aún tiene que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.

La condena por la tragedia de Once vencerá el próximo 4 de abril de 2024. Hasta entonces, el ex secretario de Transporte deberá fijar un domicilio, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y hacer un tratamiento psicoterapéutico de seguimiento y contención, entre otras medidas que le fijo el juez federal Gorini. Todo bajo apercibimiento de revocar su libertad condicional.

