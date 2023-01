Atentado en Nueva York: “Le gritaba pero no respondía…en el hospital me enteré que no había sobrevivido” dijo uno de los rosarinos que declaró en el juicio

Corte de Nueva York (crédito: @nachomartinfilms)

(Enviado especial) En la tercera jornada del juicio contra Sayfullo Saipov, el terrorista uzbeco acusado de ser el autor del atentado del 31 de octubre de 2017 en Nueva York declararon tres de los amigos del Colegio Politécnico de Rosario que sobrevivieron al ataque. Además dieron su testimonio un profesor que fue atropellado, una joven que circulaba por la ciclovía y una mujer que cuando regresaba a su casa en taxi, vio cómo atropellaban a una de las víctimas y se bajó del auto para ayudar.

Los amigos de los muertos rosarinos ante la pregunta de la fiscalía coincidieron en que venían de dos en dos por la bicisenda que está junto al río Hudson con rumbo al sur de Manhattan. Juan Pablo Trevisán contó que venía en bicicleta con Hernán Ferruci a su izquierda cuando escuchó un ruido que le pareció raro, cuando el ruido se escuchó más fuerte relató que se desplazó más hacia la derecha, se apoyó en el cantero que está en el borde de la ciclovía para poder darse vuelta y mirar, y que al mismo tiempo le hizo señas a Ferruci para que pare. En ese instante -según su testimonio- el camión pasó a gran velocidad, con el espejo le pegó en la muñeca y con un cartel que era arrastrado por el vehículo le pegó en el brazo. Trevisán dijo que mientras estaba cayendo vio el momento cuando la camioneta embiste a Ferruci a gran velocidad. “Se sentía un motor acelerando muy fuerte, parecía que estaba pasando un tren”, declaró Trevisán y agregó " Iván Brajckovic me dijo que al resto de los chicos los habían atropellado.”

Luego declaró Martín Marro quien dijo “en un momento que no me di cuenta terminé en el piso cubierto de sangre y sin poder abrir los ojos. Sentía mucho dolor, tenía una herida muy grande en la cabeza y una hemorragia en el ojo izquierdo. No podía abrir los ojos, de repente se hizo de noche.”

Después fue el turno del testimonio de Iván Brajckovic quien relató que venía en el primer lugar de la formación con Alejandro Pagnucco a su izquierda. “Iba charlando con Alejandro y escucho una estampida, metal, vidrios y pensé que había ocurrido un choque y un auto se había metido a la ciclovía”, dijo Brajckovic. Contó que el camión venía con tanta velocidad que recién lo vio cuando delante de él y añadió “después que me pasa a mi se dirige a otra persona que estaba adelante, se movió hacia esa persona, se movió a buscar a esa persona que venía en bicicleta.”

La ciclovía donde el terrorista atropelló y mató a 8 personas en Nueva York (crédito: @nachomartinfilms)

“Cuando pasó, algo me pegó y caí sobre el cantero de la derecha” declaró Brajckovic. “Me levanté, me dirigí hacia adelante para ver cómo estaban mis amigos y otras personas”, dijo. Agregó “vi a Pitu (Ferrucci) y a Pichu (Pagnucco). Ferrucci estaba tirado en el piso, para mí no estaba con vida.” El fiscal preguntó “¿por qué cree que no estaba con vida?”. “Porque estaba inmóvil y con los ojos abiertos” respondió Marro y continuó su relato. “Pagnucco tenía un golpe en la frente y un pie muy deteriorado, parecía muy grave”, dijo Brajckovic.

Relató que después comenzó a buscar a Ariel Erlij y logró verlo que estaba en un arbusto “como abrazado al árbol”. Y añadió “lo escuchaba respirar con dificultad, estaba inconsciente, parecía ser una herida muy grave.” Cuando lo vio respirar con dificultad contó que decidió ponerlo boca arriba y hacerle respiración boca a boca y masaje cardíaco. “Le gritaba pero no respondía…en el hospital me enteré que no había sobrevivido”, declaró Brajckovic.

El juez Vernon Broderick suspendió la audiencia que estaba programada para este jueves y se espera que el juicio continúe el próximo martes luego del feriado del lunes por ser el Día de Martin Luther King.





