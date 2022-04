2022年のグラミー賞を争うコロンビア人たち

この4月3日の日曜日の夜は、国際的な音楽業界にとって最も重要な夜の1つです。国立録音芸術科学アカデミーは、毎年、昨年の最高の曲、アルバム、アーティストを授与します。通常主要なカテゴリーを占めるミュージシャンに加えて、名誉ある賞を獲得することを目指すコロンビア人のリストがあります。同様に、さまざまな提案のライブパフォーマンスが期待されています。たとえば、J Balvinは式典で歌うアーティストの1人になります。

近年彼の作品で高い評価を得ているカミロ・エケベリーは、彼のアルバム「ミス・マノス」の最優秀ラテン・ポップ・アルバムの部門にノミネートされている。蓄音機を目指すレコーディング作品の同じコンピレーションで、コロンビアのポーラ・アレナスが参加し、彼女のアルバム「ミス・アモーレス」でコンペティションに参加します。

コロンビアのレゲトンは、グラミー賞でも重要なスペースを占めています。Karol Gは、彼女のプロダクション「KG0516」で最優秀アーバンミュージックアルバムのカテゴリーにノミネートされました。J Balvin も彼のアルバム、「ホセ」でそのリストのスポットを獲得しました。コロンビア系の歌手であるカリ・ウチスも、彼女が「罪の恐れ」と呼んだ曲のコンピレーションでこのカテゴリーで重要な位置を占めています。

ボンバ・エステレオとディアマンテ・エレクトリコは、それぞれアルバム「Deja」と「Look what you made me do」で最優秀ラテンまたはオルタナティブ・ロック・アルバムのカテゴリーにノミネートされている。この同じカテゴリーで、彼はアルバム「Origen」でフアネスの名前を強調しています。子供向けの最優秀音楽アルバムのカテゴリーでは、デュオ「123、アンドレス」のアンドレスとクリスティーナがアルバム「アクティベート」にノミネートされています。

先に述べたように、ゴールデングラモフォンの配達の途中で、ステージ上でJ Balvinを歌います。コロンビア人は「それでは他に何を歌いますか?」、彼はアルゼンチンのマリア・ベセラと共有するテーマです。また、最近コロンビアのセバスチャン・ヤトラ監督とコラボレーションしたジョン・レジェンドの曲「タコネス・オホス」、ビリー・アイリッシュ、H.E.R.、オリビア・ロドリゴも歌います。

「私たちがラティーノであるという事実は、レゲトンと私たちのサウンドを披露する絶好の機会です。私はマリア・ベセラと話していました、そして私は彼女に「あなたがここで見知らぬ人であるように感じないでください、なぜなら私たちは彼らに私たちの歌、私たちの音楽を提示しているからです。これは私たちの音なので、私たちは安全でなければなりません。私たちはこれを一般に紹介し、それがどのように行われるかを彼らに示し、安全にする必要があります。彼女は理解したと思う。それはまた私を感動させました、それは私たちが何をしているのかをあなたに示すためにここにいるようなものでした。私たちはヒップホップやポップアーティストと競争するのではなく、ここで私たちの文化とレゲトンを代表しています」 とグラミー賞が彼のInstagramアカウントで公開したインタビューでバルビンは言った。

これらの最後の2人の歌手は、夜の最もノミネートされた2人のアーティストの1人です。シンガーソングライターのジョン・バティステが続き、賞を獲得するための11のオプションがあり、8人のジャスティン・ビーバーがあり、ビリー・アイリッシュとオリビア・ロドリゴがそれぞれ7つのカテゴリーで名前を挙げています。ビリー・アイリッシュの兄弟であるフィネアスは、彼の名前で5つのノミネートを持っています。

これに加えて、彼の死後、ロックバンド、フー・ファイターズのドラマー、テイラー・ホーキンスに敬意を表して賛辞が期待されています。このグループは3つのグラミー賞にノミネートされたが、ミュージシャンの死後、公の場をスキップすることに決めた。

ホーキンスが先週3月25日金曜日にコロンビアのボゴタで亡くなり、エステレオピクニックフェスティバルの初日に発表されたことを覚えておく価値があります。歌手はまた、彼の胸に激しい痛みがあると報告したので、即時の医療援助の要請がなされた。健康の専門家チームの到着にもかかわらず、テイラーはすでに亡くなりました。





