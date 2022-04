Christian Domiguez indignato con gli utenti per averlo reso un meme dopo l'ampay di Aldo Miyashiro

Christian Dominguez è diventato un meme virale dopo Magaly Medina ha diffuso il ampay di Aldo Miyashiro e Oscar del Portal nel loro programma di spettacoli. Ed è che gli utenti hanno assicurato che i conduttori di América Televisión si erano uniti al «club degli infedeli», composto dal cumbiambero, Mario Hart, tra le altre figure dello spettacolo.

L'attuale coppia di Pamela Franco non amava affatto queste battute. Ciò è stato dimostrato quando un giornalista del programma Estás en Todas gli ha chiesto se avesse davvero detto su Twitter «Una disgrazia per Aldo Miyashiro», uno screenshot che è diventato rapidamente virale su Twitter.

«Non ho Twitter. Inoltre, ho avuto una volta e dato che non sapevo come usarlo, così ho smesso. Il mio unico social network che gestisco è Instagram e TikTok con l'aiuto della mia compagna e di mia figlia, ma pochissimo», ha risposto il cantante cumbia a espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

NON È D'ACCORDO CON I MEME

Il leader dell'Orchestra Internacional ha inviato un messaggio forte ai netizen, che non hanno esitato a continuare a fare meme su di lui per prendere con umorismo il caso di infedeltà di Aldo Miyashiro. Recentemente, ha ricevuto critiche per aver parlato di ampay in America Today.

« Mi sento a disagio con la beffa, perché le persone apprezzano il dolore degli altri. Siamo esseri umani, possiamo sbagliare e non possiamo giudicare . Non devo nemmeno giudicarli, non ho il diritto di farlo. Mi dispiace molto. Vedo che la gente si rallegra per il male, questo mi sembra molto triste», ha detto.

Christian Domiguez indignato con gli utenti di Twitter per aver fatto meme su di lui | VIDEO: America TV//America Today

CHRISTIAN DOMINGUEZ HA COMMENTATO AMPAY

Il giorno dopo l'ampay di Aldo Miyashiro e Oscar del Portal, il cumbiambero ha evitato di parlare dello scandalo. Tuttavia, è stato incoraggiato a farlo quando Janet Barboza si è «congratulato» con lui per essere stato abbastanza coraggioso da ammettere alla televisione nazionale di essere stato infedele Karla Tarazona con Isabel Acevedo, a differenza dei suoi colleghi del canale.

È così che il cumbiambero ha approfittato delle telecamere per assicurarsi che nascondere un'infedeltà sia un atto terribile. «Ti senti davvero male, solo se pensi alla famiglia. (Infedeltà) è ingiustificabile. Non importa quanto tu sia cattivo in una relazione, questo non giustifica che tu lo faccia (essere infedele), soprattutto se hai una famiglia», ha detto.

«Quando ho sbagliato, la cosa più dolorosa è stata mia figlia. Sara' difficile toglierselo dalla testa. Questa conseguenza è la più difficile di tutte. Bisogna saper affrontare le conseguenze e imparare dagli errori. Errori così grandi ti insegnano a non commetterli più», ha aggiunto Christian Dominguez.

Christian Dominguez ha commentato gli ampays di Aldo Miyashiro e Oscar del Portal, indicando che l'infedeltà porta conseguenze terribili | VIDEO: América TV/América Hoy

Le sue dichiarazioni non sono state ignorate e ha ricevuto una raffica di critiche sui social network, dove i netizen hanno indicato che era il meno adatto a parlare di infedeltà. Alcuni lo hanno persino definito «fresco». Questo arrivò alle orecchie di Dominguez, che non era timido nel rispondere ai suoi detrattori.

«Ieri quello che ho detto è venuto da una domanda dello psicologo e lo ripeto ancora: un'infedeltà è ingiustificabile, che tu abbia ragione o torto con il tuo partner. L'ha detto bene Aldo, si soffre di più per la famiglia. Per favore smettila di deridere e invia informazioni che non sono perché due o tre galifardos dicono una cosa, dicono tutti la stessa cosa», ha detto molto infastidito.