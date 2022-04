Paco de Anda ha paragonato Córdova a Pedri ed è così che lo hanno sfruttato nelle reti

Il commentatore di ESPN ha suscitato polemiche sostenendo che Córdova è meglio di Pedri (Video: Twitter/ @chalitacasar)

Recentemente, il commentatore sportivo Paco de Anda ha recitato in un controverso dibattito per i tifosi di calcio messicani affermando che Sebastián Córdova aveva abilità migliori per raccogliere tiri in porta rispetto a Pedro González, meglio conosciuto come Pedri.

Il suo commento non è stato ben accolto dal pubblico, quindi il suo discorso sui social network è diventato rapidamente virale e diversi utenti di Twitter hanno deriso l'analisi di Paco de Anda. Hanno definito l'analista di ESPN «ridicolo» e hanno demeritato la sua carriera nel giornalismo sportivo.

La discussione è avvenuta durante una trasmissione del programma Futbol Picante di ESPN dopo che Tigres ha sconfitto Toluca 3-0 nella 14a giornata della Liga MX. Il tema di Córdova ha brillato sul tavolo del programma a causa del gol che ha segnato da fuori area e che ha aiutato i felini a vincere.

Ecco perché la qualità della squadra giovanile americanista ha iniziato a far parlare di sé da quando è arrivato al club UANL (Università Autonoma di Nuevo León); nonostante non abbia avuto molta attività durante il campionato, per Paco de Anda Córdova è un tiratore migliore fuori dall'area rispetto al Giocatore del Barcellona.

In primo luogo, ha ricordato ciò che è stato detto durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in cui Francisco Sebastian è stato paragonato allo spagnolo: «Pedri è stato paragonato a Córdova ai Giochi Olimpici, e ho detto 'Córdova non chiede a Pedri' ai Giochi Olimpici».

Pertanto, è stato incoraggiato a sottolineare che la squadra nazionale è anche al di sopra delle capacità sportive del calciatore del Barca. Questo è stato affermato nel programma ESPN:

Quel punto non è stato ben accolto da diversi settori dei tifosi, quindi hanno inveito contro l'analista sportivo.

«Come farai a confrontare Córdoba con Pedri? SEMPLICEMENTE RIDICOLO!» , «Forse continuano con il confronto tra Pedri e Córdova semplicemente per la vendita, ma ci devono essere modi più degni per guadagnarsi il pane» e «in Messico ci sono giornalisti sportivi che dicono che il messicano è migliore di quello spagnolo. E che Córdova ha a malapena 1 gol in questo torneo, se ne avessi 4 lo avrebbero già paragonato a Mbappe», sono stati alcuni dei commenti che sono diventati virali sulle reti.

Anche alcuni analisti sportivi hanno messo in dubbio la dichiarazione di Paco de Anda. Uno di loro è stato Fernando Schwartz di Fox Sports che ha ironizzato il commento e ha risposto con il seguente messaggio: «Córdova come Pedri. Chicote come Cr7. E che sapore ha il tuo frappè? »

Anche Juan Pablo Fernández, figlio dell'emblematico José Ramón Fernández, si è unito alla discussione e in una pubblicazione ha fatto il punto su ciò che il centrocampista spagnolo ha ottenuto con il Barcellona e su ciò che sta facendo la Córdova nella Liga MX.

«È una bestemmia calcistica, Pedri è tra i primi 10 del mondo oggi, è stato MVP dell'ultimo Euro, gioca nel secondo miglior campionato del pianeta, è il titolare indiscusso del Barcellona e una potenza come la Spagna, il ragazzo è un crack. Córdova è un banchiere in Liga MX», ha pubblicato sul suo account verificato.

Finora, i numeri di Córdova con Tigres riflettono la sua assenza nell'undici di partenza di Piojo Herrera in quanto ha giocato solo quattro partite da titolare e in sette partite è cambiato. Dall'inizio del torneo, è stato registrato un solo punteggio, che ha acceso l'intero dibattito su ESPN.

