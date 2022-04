Lis Vega continuerà ad avere operazioni estetiche: «Non che li avrebbero baciati»

Lis Vega ha condiviso che finché le piace il suo aspetto, continuerà con le modifiche

Lis Vega ha sorpreso i suoi fan per anni con varie modifiche e interventi estetici, tuttavia, dal 2019 ha ricevuto molte critiche sia sui social network che nei suoi circoli ristretti.

Durante un incontro con un gruppo di reporter, l'attrice cubana ha rivelato che la critica le sembra già una faccenda logora e si è persino paragonata ad artisti come Michael Jackson o le sorelle Kardashian, Lis sostiene che se la gente la ammira, sarà per il suo lavoro indipendentemente dal suo aspetto.

«È un argomento così banale, cioè, alla fine, è il mio corpo, nessuno è influenzato da ciò che mi fa, da ciò che non faccio (...) Penso che alla fine tutti, le persone che ti ammirano perché sei un artista, ti ammireranno per quello che fai», ha detto a Eden Dorantes.

In questa intervista sul suo aspetto e le sue critiche, l'attrice di soap opera come Word of a Woman, Love Heart e Duelo de Pasiones ha spiegato che se lo richiede, farà interventi chirurgici e trattamenti di bellezza ogni anno e anche meno. La sua unica priorità è che le piaccia.

«Qual è il problema? , è una mia decisione, mi piace così tanto che lo rifaccio ogni 8 mesi e soprattutto anche i miei genitori o soprattutto gli amici che amo che mi dicono 'sei molto esagerato', perché mi piace quello che vedo»

Inoltre, ha chiarito che le sue decisioni sul suo aspetto hanno aggirato i commenti e le critiche sia degli amici che dei suoi stessi genitori.

Ha anche raccontato che alcuni dei suoi interventi erano necessari anche per la salute, «Mi sono messo (acido ialuronico) sulle labbra perché avevo una cicatrice a teatro, è arrivato lo ialuronico, è arrivata la scienza, la parte scientifica è usata per molte cose e la verità non importa a me, a tutti, né che lo avrebbero baciato», ha detto con una risata.

Sul suo account Instagram, l'attrice ha sottolineato che la sua esistenza rappresenta il suo vero modo di essere ed è molto a suo agio con il suo aspetto, inoltre, ha scritto che sta «abbracciando» ciò che ha imparato per lasciare il posto a esperienze diverse.

«Quando sai veramente chi sei, non vuoi altro che rimanere lì per sempre, nell'infinita consapevolezza del tuo essere #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Un giorno chiuderà il suo ciclo e un altro inizierà, abbraccerà ciò che è stato appreso e aprirà le braccia al nuovo #goodnight #lapoetadelourbano #mexico» è stato letto sul suo account ufficiale di questo social network un giorno fa.

Recentemente, l'attrice cubana ha celebrato il successo del suo account sulla piattaforma OnlyFans e la sua imminente apparizione in una rivista incentrata sul pubblico maschile.

La ballerina ha affermato di ricevere notevoli profitti sulla piattaforma di contenuti esclusivi e ha ammesso che, oltre ai guadagni, è anche felice di poter accontentare i suoi abbonati che l'hanno resa un «sex symbol» nel corso degli anni.

Lis ha iniziato il suo ruolo di modello della piattaforma di contenuti nel bel mezzo della pandemia per far fronte alle spese, tuttavia ora l'ha aiutata a mantenere il suo stile di vita, poiché ha assicurato di non dipendere da nessun uomo, quindi come donna indipendente deve generare il proprio reddito.

«Faccio molto bene, è arrivato in una fase della pandemia, quando ho dovuto portare sostentamento alla mia famiglia, non ho un partner, nessuno mi sostiene ed è come una rivista per gentiluomini, ma sulla piattaforma, carico la mia foto al mese, le persone pagano il loro pagamento mensile ed è un contenuto esclusivo «, ha detto su il programma De di prima mano.

CONTINUA A LEGGERE: