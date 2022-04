Juan Carlos Osorio ha respinto l'offerta di un grande calcio azteco

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Dopo la sua partenza dall'America da Cali a causa degli scarsi risultati nella Dimayor Betplay League, Juan Carlos Osorio è ancora un ricercato allenatore dentro e fuori il paese. In Messico si dice che uno dei grandi del calcio a mano voglia contare sui servizi del colombiano.

Va ricordato che oltre a guidare la nazionale messicana, che si è qualificata per la Russia 2018, la risaraldena ha avuto una breve visita a Puebla nel 2011, dove i numeri non lo hanno accompagnato dopo aver condotto undici partite con un punteggio di due vittorie e un numero uguale di pareggi e un totale di sette. sconfitte.

Tuttavia, nonostante le critiche ricevute mentre era al timone del Tri, nel paese azteco l'ex allenatore di Millonarios e Once Caldas gode di una buona reputazione, a tal punto che sembra prendere le redini del Chivas Rayadas di Guadalajara, che ha licenziato Marcelo Leaño, che ha lasciato la squadra nel undicesima posizione della MX League con 17 punti.

L'informazione è stata rilasciata dal giornalista Gustavo Mendoza durante la trasmissione del programma La Última Palabra, trasmesso su Fox Sports Mexico.

Di fronte alla consultazione dei suoi colleghi membri del tavolo che erano gli altri candidati a sostituire Leaño, Mendoza ha osservato che la leadership di Chivas aveva già preso contatto con Osorio.

Il giornalista ha aggiunto che anche l'argentino Antonio 'El Turco' Mohamed, attuale allenatore dell'Atlético Mineiro in Brasile, è sul ponte dei tecnici per raggiungere la panchina del Sacred Herd.

Allo stesso modo, il giornalista sportivo colombiano Ricardo Mayorga ha dichiarato attraverso il suo account Twitter ufficiale che Juan Carlos Osorio ha effettivamente ricevuto una chiamata dalla squadra messicana ma ha respinto l'offerta.

Nel suo periodo come allenatore del Messico, Juan Carlos Osorio ha guidato 52 partite di cui ha vinto 33 vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. Oltre a qualificare il cast manito per la coppa del mondo 2018, ha ottenuto un trionfo storico contro la Germania nella fase a gironi.

Dopo la fine della partecipazione della squadra azteca in Russia, l'ex allenatore del Nacional ha lasciato il suo incarico nonostante l'interesse dei direttori a rinnovare il suo contratto.

Dopo il suo mancato arrivo nella nazionale colombiana per sostituire José Néstor Pekerman, Juan Carlos Osorio assunse il comando del Paraguay dove guidò solo un'amichevole contro il Sudafrica e lasciò l'incarico dopo disaccordi con le direttive Albirroja.

In seguito, ha avuto un passaggio senza pietà o gloria all'Atlético Nacional, con il quale non ha potuto riconvalidare ciò che aveva ottenuto negli anni precedenti, e poi è atterrato in America da Cali, con il quale è stato severamente interrogato a causa del suo sistema di rotazioni e della mancanza di risultati che ha portato al suo disimpegno di comune accordo con le direttive scarlatte con le quali non aveva un buon rapporto.

