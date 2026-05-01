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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de mayo
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de mayo

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 7,64 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,2% frente al valor de la jornada previa, cuando cerró con 7,47 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,03%; pero en el último año aún mantiene una subida del 1,64%.

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Si comparamos la cifra con días anteriores, encadena dos sesiones consecutivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es ligeramente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

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