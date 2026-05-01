Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de mayo

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 8,98 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,91% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 8,73 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,44% y desde hace un año aún mantiene un ascenso del 2,82%.

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En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, pone punto final a dos sesiones de racha plana. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es notoriamente superior a la acumulada en el último año, por lo que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.