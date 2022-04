Il trasferimento del «mostro Chiclayo» nella prigione di Challapalca oltraggia i genitori di un minore indignato

Il criminale soprannominato il «mostro Chiclayo», Juan Enríquez García, aveva ricevuto 9 mesi di detenzione preventiva per aver rapito e abusato sessualmente di una bambina di tre anni a Lambayeque. Tuttavia, lunedì scorso, gli è stato ordinato di essere trasferito nel carcere di Callapalca a Tacna.

Enríquez García, 48 anni, era detenuto nel carcere di Picsi. Tuttavia, poiché i prigionieri di questo penitenziario lo avevano minacciato di morte, fu deciso che sarebbe stato trasferito in prigione situato nelle montagne di Puno e Tacna. Questa prigione si trova a 4.800 metri sul livello del mare, essendo il centro di detenzione più alto del mondo.

Il ministro della Giustizia, Felix Chero, ha confermato che questa decisione è stata presa dopo la valutazione del presidente di l'Istituto Penitenziario Nazionale del Perù (INPE).

Secondo i parenti dei prigionieri della prigione di Picsi, speravano di dare un «benvenuto» a Enríquez García. «Lo faremo pagare per i danni che ha fatto, anche noi siamo genitori e abbiamo figli, e questo è male. Ti aspettiamo, ti daremo un bel benvenuto», lo hanno avvertito, secondo il quotidiano Trome.

'Monster of Chiclayo': la confessione oltraggiosa dell'uomo che ha indignato una ragazza | VIDEO: América TV

DISAGIO IN FAMIGLIA

Tuttavia, la notizia non è stata ben accolta dal padre della vittima, il quale ha dichiarato che il criminale dovrebbe affrontare indagini e processi nello stesso luogo in cui ha commesso il reato. Ha ritenuto che le autorità carcerarie avrebbero dovuto lasciare Enríquez García con il resto dei detenuti della prigione di Chiclayo «in modo che possa sentire quello che ha fatto alla mia ragazza».

In un'intervista con Exitosa, il padre del piccolo Damaris ha reagito alla proposta del ramo esecutivo di imporre la castrazione chimica contro il criminale e tutti gli stupratori di minori, e non era molto favorevole a questa misura. Ha chiesto la pena di morte contro Juan Antonio Enríquez García per aver commesso il crimine che non solo ha oltraggiato la regione, ma l'intero paese.

Ha detto di essere a conoscenza della proposta dell'Esecutivo, ma ha ritenuto che questa «pena», né l'ergastolo, sarebbero bastati per rimediare a tutti i danni arrecati alla figlia.

«Vado a lavorare per sfamare mia figlia. (Immagina) venire a trovarla in quelle circostanze. Se fosse per me, farei il peggio, ma cerco di mantenere la calma per il bene della mia ragazza. Ho sentito che vogliono applicargli la castrazione chimica [...] è meglio farlo soffrire e poi ucciderlo», ha detto.

«Lo terranno rinchiuso per tutta la vita, con i suoi tre pasti, ben addormentato; mentre uno continua a lavorare per poter nutrire la mia ragazza», ha aggiunto.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

INFORMAZIONI SULLA VISITA DI PEDRO CASTILLO

Il presidente Pedro Castillo si è recato all'ospedale Almanzor Aguinaga Asenjo, a Chiclayo, dove la bambina si sta riprendendo. Il padre ha detto che la sua conversazione con il presidente è durata 5 minuti.

«È venuto a darci il suo sostegno e ci ha detto che avrebbe accelerato il processo legale in modo che quella persona paghi ciò che merita. È stata una cosa molto breve (il dialogo), ma ci ha consigliato», ha detto a RPP Noticias quello stesso 15 aprile.

Questo martedì 19 aprile, nei colloqui con Exitosa, il padre della bambina ha fornito maggiori dettagli sulla visita del presidente.

«È venuto a vedere le condizioni del bambino e mi ha chiesto come sta andando, ma non ho sentito il suo sostegno. È venuto solo a chiedere e ha detto che avrebbero fatto marcia indietro con la questione psicologica, tutto il resto», ha detto.

Così, ha spiegato che la sua bambina ha già subito due interventi chirurgici ed è attualmente stabile, ma non è stata ancora data una data per essere dimessa.

«La mia ragazza è stabile, ogni giorno la vedo sempre più felice. Sta meglio, grazie a Dio, e ora si sta riprendendo dalle operazioni che gli sono state fatte», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE