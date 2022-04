Virale su TikTok: coppia subisce un incidente a Laguna Parón e vive minuti di terrore

La Pasqua è stata un'opportunità per molte persone di visitare nuove destinazioni. Diversi turisti nazionali e stranieri si sono recati all'interno del paese per saperne di più sulle meraviglie del Perù . Tuttavia, alcuni di loro non hanno avuto molta fortuna ed è stato il caso di una coppia che ha vissuto momenti di terrore quando sono caduti a Laguna Parón, ad Áncash.

Questa laguna è una delle più importanti attrazioni turistiche della regione e si trova esattamente nella provincia di Caraz. La sua bellezza naturale lo rende unico in mezzo alle altre meraviglie della zona.

Due turisti hanno deciso di andare a Laguna Parón e hanno noleggiato l'attrezzatura per il kayak in coppia. Ricorda che questa pratica è uno sport che deve essere supervisionato da professionisti e ancora di più in luoghi naturali come questo per evitare danni al patrimonio naturale.

La coppia di turisti stava remando all'interno del lago, quando improvvisamente la zattera finì per capovolgersi ed entrambi finirono coperti dalle acque del lago e con la barca in cima. Gli altri turisti che guardavano quella scena erano terrorizzati e preoccupati per le persone colpite.

Immediatamente, puoi vedere che un abitante del villaggio sta andando nel suo kayak per aiutarli e così ha fatto un altro locale sulla sua barca. Fortunatamente, sono riusciti a salvare entrambe le persone, che avevano addosso un giubbotto di salvataggio.

Diversi utenti hanno criticato la pratica all'interno della laguna, perché è stata considerata patrimonio nazionale dal 2010. Altri hanno indicato che non vi è alcun controllo per l'ingresso e la sicurezza dei visitatori e alcuni sono stati contenti di essere stati aiutati in tempo, poiché la temperatura e la profondità del luogo sono estreme.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

Come sapete, Laguna Parón ha una temperatura di 6° C. Per raggiungerla, è necessario fare una passeggiata di un'ora e mezza in media, poiché si trova a 4.185 metri sul livello del mare ed è profonda 76 metri.

Video sull'incidente:

Due turisti volevano vivere uno dei momenti più felici della loro vita, ma alla fine è stato il contrario quando sono caduti nelle acque della Laguna del Parón, che ha una profondità di 76 metri. Video: TikTok.

