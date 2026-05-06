Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de mayo en Ciudad de Guatemala

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, revisa el pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala para las próximas horas en este miércoles.

El clima para este miércoles en Ciudad de Guatemala alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 7.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 89%, durante el día; y del 17%, con una nubosidad del 57%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 43 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

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El pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la capital es principalmente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

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Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

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En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

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