Porre fine alla Procura e riformare la Procura: le proposte di Sergio Fajardo per attaccare la corruzione

Uno dei pilastri principali di Sergio Fajardo durante la sua campagna presidenziale è stata la lotta alla corruzione. In più occasioni, il candidato della Coalizione Centro Esperanza ha dichiarato che il clientelismo è uno dei principali problemi quando si tratta di politica nel paese e, quindi, cercherà di raggiungere Casa de Nariño in un «modo diverso e libero».

Nel bel mezzo di questo frangente, Fajardo è stato uno dei ricorrenti che ha criticato Gustavo Petro per aver firmato un documento davanti a un notaio in cui si è impegnato non espropriare le terre dei colombiani. Si è anche scagliato contro Federico Gutiérrez, candidato della squadra per la Colombia, che ha tenuto una conferenza stampa alla periferia di questo centro carcerario per fare riferimento al termine «perdono sociale» e alle sue proposte sulla corruzione.

«Questo è uno dei giorni più assurdi nel contesto della campagna elettorale. «Fico» va e si trova di fronte alla prigione di La Picota e fa un annuncio sui media. Petro, come pensi, deve andare a firmare in uno studio notarile per dire che non ha intenzione di espropriare. Patetico», ha detto Fajardo all'opinione pubblica.

Nelle ultime ore, il candidato della Coalizione Centro Esperanza ha rivelato che, in caso di imposizione alle elezioni presidenziali, l'8 agosto, una riforma della giustizia sarà presentata davanti al Congresso della Repubblica. Avrà quattro punti centrali e con esso cercherà di affrontare i problemi della corruzione nel paese.

1. Il Procuratore Generale della Nazione sarà scelto dalla Corte Suprema di Giustizia sulla base di un elenco che sarà il risultato dei primi tre punteggi in un concorso di merito che si terrà dalla scuola di giurisprudenza più qualificata del paese. «I candidati dovranno essere specialisti in diritto penale», ha affermato l'ex governatore di Antioquia.

2. Seguendo i postulati di Juan Manuel Galán, ex pre-candidato presidenziale per il Nuovo Liberalismo, Fajardo ha proposto che sia necessario eliminare l'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione: «Le funzioni del Ministero Pubblico saranno assunte dall'Ufficio del Mediatore e da quelle di controllo disciplinare da parte di un'unità specializzata dell'ufficio del procuratore generale della nazione».

3. Un'altra sezione rilevante è che il Controllore Generale della Repubblica sarà scelto dal Consiglio di Stato da un elenco «con i tre migliori punteggi in un concorso di merito che si terrà dalla scuola di legge più votata del paese».

4. Infine, il sindaco di Medellín ha affermato che è necessario eliminare i controllori territoriali. Secondo la sua proposta, il controllo fiscale dei dipartimenti e dei comuni «sarà svolto dall'Ufficio del Controllore Generale della Repubblica».

«Senza cani da guardia indipendenti non esiste una vera lotta contro la corruzione. La corruzione ha permeato entità essenziali per la trasparenza e le garanzie nel paese. È necessario avere un'amministrazione veramente indipendente, imparziale e trasparente della giustizia e degli organi di controllo», ha affermato.

Fajardo stima che, con alcune di queste misure, lo Stato possa risparmiare circa 2,5 miliardi di pesos. Queste risorse potrebbero essere assegnate ad altri settori rilevanti per la tua campagna, come l'istruzione.

Per ora, il candidato dell'Hope Center continuerà a raccogliere il sostegno di vari settori politici per il primo turno presidenziale. L'obiettivo è invertire la tendenza mostrata finora nei sondaggi.

