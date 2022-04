L'amico di Debanhi Escobar procederà legalmente di fronte a minacce e diffamazioni: «Non ho partecipato a quella festa»

Il caso della scomparsa di Debanhi Escobar ha sconvolto lo stato di Nuevo León e l'intero Paese per il modo in cui sono avvenuti gli eventi e le incongruenze presentate nelle dichiarazioni degli amici del diciottenne. A più di 10 giorni dall'ultima volta che è stata vista, una sua amica ha chiesto di fermare le minacce contro di lei, così come i messaggi di odio e diffamazione di cui è stata accusata.

Attraverso un post su Facebook, Yatziri Briones ha riferito che nonostante avesse avuto un legame amichevole con la giovane donna, non coincidevano più molto e che nemmeno lei aveva nemmeno partecipato alla festa in cui Debanhi sarebbe stata abbandonata dal suo gruppo di amici. Ha anche allegato screenshot delle minacce ricevute da persone che hanno seguito meticolosamente il caso.

«Debanhi è mia amica, tuttavia non ero più d'accordo con lei e tanto meno ho partecipato a quella festa. Il mio nome è stato scambiato per uno degli amici che hanno partecipato a quella festa e per questo ho ricevuto continui attacchi negli ultimi giorni. Come tutti gli altri, voglio che appaia il prima possibile», ha postato Yatiziri Briones sul suo account Facebook.

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

Di fronte ai continui attacchi, Yatziri Briones ha condiviso che teme per la sua integrità e che a questo proposito, procederà a intraprendere un'azione legale per diffamazione e molestie poiché ritiene ingiusto che venga attaccata senza conoscere la verità.

Allo stesso modo, ha invitato chiunque segua il caso della scomparsa di Debanhi a informarsi bene prima di giudicare e condividere informazioni false, poiché non conoscono il danno che possono causare.

Dal giorno della sua scomparsa, l'account Instagram di Debanhi Escobar è stato gestito dai suoi parenti per diffondere i progressi delle indagini, oltre che per chiedere nuovi cercare giorni e chiedere la diffusione di esso. Per quanto riguarda la dichiarazione di Yatziri Briones, la famiglia ha confermato che non era alla festa in cui Debanhi è stata vista l'ultima volta, così hanno chiesto di smetterla di molestarla.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

Venerdì 8 aprile, Debanhi Escobar è uscita per divertirsi a una festa nel quartiere di Nueva Castilla nel comune di Escobedo, Nuevo León insieme a tre di lei amici: Ivonne, Alejandra e Jessari. Secondo le dichiarazioni, Susana ha lasciato il posto da sola nelle prime ore del 9 aprile, come i suoi amici erano partiti prima. Dopo di ciò, la sua posizione è stata dichiarata sconosciuta, quindi la ricerca della ragazza di 18 anni è iniziata immediatamente.

Sei giorni dopo la sua scomparsa, il 16 aprile è stato rivelato che, a seguito di sospetti da parte di familiari e amici, le dichiarazioni delle amiche che accompagnavano Susana erano state messe in discussione in quanto le giovani donne avevano cambiato la dichiarazione che avevano rilasciato all'inizio del inchieste.

Andrea Escobar, cugino della ragazza, finì di sconvolgere la narrazione di Ivonne, Alejandra e Jessari, che in prima istanza affermarono di voler fare uno «scherzo» su Debanhi, abbandonandola al Quinto dove avevano partecipato alla festa. Poco dopo, tuttavia, la storia è cambiata poiché le giovani donne hanno affermato che Debanhi si era comportato in modo aggressivo, così se ne sono andate prima dell'incontro. Hanno mandato un autista, ma per ragioni — non ancora chiarite — ha finito per lasciarla sola sulla strada.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

L'ufficio del procuratore generale dello Stato di Nuevo León (FGE) sta proseguendo le indagini pertinenti per determinare dove si trovi Debanhi Escobar, tuttavia, il caso ha causato grande indignazione tra i cittadini del paese, così gli utenti sui social network hanno cercato gli account degli amici della giovane donna per aggredirli e incolparli per la sua scomparsa.

Vale la pena ricordare che la ri-vittimizzazione degli amici di Debanhi ha distorto il vero problema della loro scomparsa, con la premessa che quotidianamente e in contesti diversi, le donne in Messico continuano a scomparire. Mentre la sorellanza tra amici è importante per stare al sicuro, una donna dovrebbe essere in grado di camminare da sola per le strade senza la paura di scomparire o semplicemente di non poter tornare alle proprie case.

Manca ancora Debanhi Escobar, ma la speranza che la sua famiglia e i suoi amici hanno di trovarla rimane intatta, a maggior ragione ora che i video della strada per Nuevo Laredo hanno rivelato che la giovane ha chiesto aiuto a una società di trasporto merci di nome Alcosa, luogo in cui è entrata il suo piede ma non è mai stata beccata a uscire. Le autorità concentreranno le indagini su quel sito, in quanto è stato l'ultimo posto in cui è stata vista.

CONTINUA A LEGGERE: