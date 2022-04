Università: Álvaro Gutiérrez e ciò che si sa della sua continuità al comando delle «creme»

L'Universitario de Deportes ha subito una pesante sconfitta contro Alianza Lima al Monumental Stadium. Era il classico del calcio peruviano e non riusciva a finire nel migliore dei modi per le «creme». Per questo motivo, si è diffusa la voce sulla possibile partenza dell'allenatore Álvaro Gutiérrez. A questo proposito, in questa nota vi diremo cosa è noto finora.

Gustavo Peralta, giornalista di ESPN Perù, ha chiarito nel programma «Equipo F» quale versione è stato in grado di raccogliere su questo argomento. Prima di tutto, ha negato le versioni in cui affermavano che il DT era già stato licenziato. «È stato detto nelle ultime ore da varie parti che Álvaro Gutiérrez era già stato informato della sua partenza dalla 'U' e questo non è vero. Siamo stati in grado di entrare in contatto con persone nel loro ambiente più vicino e nessuno gli ha detto nulla. Non è stato chiamato da Jean Ferrari, né da nessuno nell'amministrazione. Nessuno gli ha detto nulla di una probabile uscita», ha detto il comunicatore.

Tuttavia, ha annunciato che l'allenatore è a conoscenza della situazione che lo circonda e questo lunedì 18 aprile avrebbe avuto un incontro con l'amministratore del club, Jean Ferrari. « L'allenatore uruguaiano è consapevole e consapevole di tutte le voci che indicano che domani (oggi) sarà chiamato a parlare, incontrarsi e, sicuramente, risolvere il contratto che, credo, è una decisione che prende molta più forza nella 'U'. È quasi certo che possa succedere, a meno che Jean Ferrari non cambi idea», ha detto.

Inoltre, questa non sarebbe una decisione solo dell'ex giocatore «merengue», ma anche di altre persone che costituiscono la leadership dell'istituzione e che ritengono che sarebbe meglio se le loro strade fossero separate. « Oggi nell'ambiente del club sentono che la strada e la decisione su Gutiérrez andranno in quel modo, aspetta solo che lo chiamino per conoscere i dettagli», ha aggiunto.

Il giornalista ha raccontato la versione che gestisce intorno al futuro del DT uruguaiano nel dipinto «crema» | Video: ESPN Perú

E da quando è arrivato all'entità Ate all'inizio di febbraio, Gutiérrez non è stato in grado di trovare la maniglia per far lavorare la squadra nel migliore dei modi. Fatta eccezione per le scintille offerte da Piero Quispe e, a volte, da Hernán Novick o Alberto Quintero, allora non ha trovato il modo di portare le «creme» sulla strada per il titolo.

L'arrivo di Rodrigo Vilca sembrava dare alla squadra un salto di qualità in modo che si unisse ad altri giocatori con il piede giusto come Quispe o lo stesso Novick, appoggiato da Gerson Barreto e Ángel Cayetano. Tuttavia, in diverse partite, questi giocatori si sono persi e si sono persino incrociati. Come se non avessero una strategia di attacco, ma piuttosto un prodotto inventivo del momento o delle circostanze.

POSIZIONE IN LA LIGA 1

Ora, nel torneo locale non sono troppo lontani dai primi posti. Infatti, si piazzano al sesto posto con 16 punti, 5 dietro i leader Cienciano e Sport Huancayo. Tuttavia, le forme spesso contano e questi non sarebbero stati i modi migliori per il team di mantenere una regolarità nei risultati. Questo perché da quando il 53enne stratega è arrivato all'Universitario de Deportes, il bilancio è il seguente: 11 partite guidate, in cui ha vinto 4 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte (di cui 2 dal precedente fase di Copa Libertadores contro il Barcellona SC a Guayaquil) .

ROAKEOUT STORICO

Allo stesso modo, ciò che provocherebbe questa drastica decisione da parte dei leader delle «merengues» sarebbe la sconfitta subita contro Alianza Lima e allo Stadio Monumentale. Per tutto ciò implica un impegno di questa portata che ha molti anni di storia.

Va notato che Álvaro Gutiérrez è arrivato all'entità «studentesca» nel febbraio di quest'anno dopo il partenza di Gregorio Pérez per problemi di salute. Infatti, «Goyo» è stato quello che ha composto la squadra e il suo successore non è riuscito a trovare la migliore prestazione per la squadra. Per ora, saranno attese altre notizie nelle prossime ore o giorni.

Alianza Lima 4-1 Universitario: sintesi della classica peruviana per la Liga 1 2022. (Video: COLPO DI STATO PERÙ).

CONTINUA A LEGGERE