Un'azienda dovrà pagare 450mila dollari a un ex dipendente per una festa di compleanno a sorpresa

Stai pensando di organizzare una festa a sorpresa per un collega? Pensaci ancora, perché come dice il proverbio, «non c'è nessuna buona azione che vada senza la sua punizione». È così che devono essersi sentiti gli ex datori di lavoro di un uomo del Kentucky (Stati Uniti) quando hanno ricevuto una causa dall'uomo che affermava di aver subito un attacco di panico durante la sua festa a sorpresa.

Kevin Berling, 29 anni, lavorava come tecnico di laboratorio presso Gravity Diagnostics di Covington, Kentucky quando i suoi colleghi hanno deciso di festeggiare il loro compleanno all'ora di pranzo un giorno dell'agosto 2019.

Berling ha detto che dopo la celebrazione ha subito un attacco di panico a causa di attenzioni indesiderate e il giorno dopo, dopo un episodio di tensione, è stato licenziato da Gravity Diagnostics. In seguito ha intentato una causa per risarcimento danni contro la società, secondo i documenti legali visti dal The New York Post.

«I manager hanno iniziato a dargli filo da torcere a causa della sua risposta alle celebrazioni del compleanno», ha detto l'avvocato di Berling Tony Bucher al canale di notizie televisivo locale WKRC. «Infatti, lo accusarono di aver rubato la gioia dei suoi colleghi».

Berling aveva presumibilmente chiesto al direttore dell'ufficio di non organizzargli una festa di compleanno quando è entrato in azienda per la prima volta nel 2018.

Tuttavia, il manager «ha dimenticato» la sua richiesta e i festeggiamenti in ufficio sono continuati, il che ha portato a un attacco di panico a Berling. L'uomo racconta di essere stato costretto a fuggire sulla sua auto, dove ha trascorso un'ora cercando di riprendersi.

Il giorno dopo, i capi della compagnia tennero un incontro con Berling per chiedergli del suo comportamento. Quell'incidente ha innescato un secondo attacco di panico.

Berling fu licenziato da Gravity Diagnostics meno di una settimana dopo, e i boss gli dissero che erano «preoccupati che si arrabbiasse e possibilmente diventasse violento».

Successivamente, il tecnico di laboratorio ha perso di far parte della rapida crescita di Gravity Diagnostics, avvenuta durante la pandemia COVID. All'epoca, alcuni dipendenti ricevevano aumenti del 300%, secondo The Independent.

Poi, il lavoratore licenziato ha intentato una causa nella contea di Kenton, chiedendo danni e risarcimento per mancato reddito.

Bucher disse alla WKRC che non c'era alcuna possibilità che il suo cliente diventasse violento, dicendo che stava semplicemente «usando tecniche di coping per calmarsi» durante i suoi due attacchi di panico.

Venerdì scorso, una giuria di 12 persone ha accettato all'unanimità Berling e in questo modo, la società deve assegnargli 450.000 dollari.

L'importo include $120.000 in salari e benefici persi, $30.000 in salari futuri e $300.000 per «dolore e sofferenza mentale passati, presenti e futuri, angoscia mentale, vergogna, umiliazione, mortificazione e perdita di autostima», secondo la corte. Sentenza a favore di Berling.

La società, che nega qualsiasi discriminazione e afferma di non essere stata informata dei problemi di ansia del dipendente, presenterà un ricorso, ha spiegato Maley.

