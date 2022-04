Un'ex star dell'UFC ha rivelato che la sua vita è cambiata dopo aver lanciato il suo sito di contenuti erotici

Paige VanZant sapeva essere una delle combattenti con il maggior numero di fan nell'UFC nonostante non avesse vinto alcun titolo nella compagnia di arti marziali miste (MMA). Come lo riconosce, è stata la sessualizzazione della sua figura che le ha permesso di unirsi ai seguaci ed è per questo che ha chiesto al presidente della compagnia di combattimento, Dana White, un contratto più grande per continuare a salire sull'ottagono. Dopo non aver raggiunto un accordo, nel 2020 è partito da lì ed è entrato in un nuovo progetto.

«Essere free agent all'età di 26 anni... Ero molto giovane. È stato angosciante apprendere che stava lasciando il potere degli sport da combattimento. Ma ora so che è stata la decisione migliore che abbia mai preso», ha detto in dialogo con il portale MMA Fighting. La 28enne americana ha poi creato un suo sito di contenuti erotici: «Non sono con OnlyFans. È PaigeFanzant.com ed è il mio sito Web e ho molto controllo su ciò che accade lì. Fondamentalmente sono io a fare cose esclusive. Sono orgoglioso di dire che ne faccio parte».

L'atleta ha confessato che desiderava da tempo avventurarsi in questo tipo di impresa, ma i suoi stessi pregiudizi finirono per trattenerla: «Non volevo mettermi in una posizione in cui avrei perso opportunità commerciali a causa di avere un sito di contenuti esclusivi, ma sento che mi vedono già come un sesso simbolo nel mondo dello sport. Potrebbe anche avere la monetizzazione dietro. Volevo farlo alle mie condizioni».

VanZant, che ha vinto cinque incontri in UFC e ne ha persi quattro, l'ultimo contro la brasiliana Amanda Ribas nel luglio 2020, ha dettagliato che attualmente i profitti che guadagna sul sito le permettono di avere una bella vita: «Sono stato in UFC per sei anni, combatto da otto anni e finalmente sta dando i suoi frutti ». E ha aggiunto: «Lavoro sodo per il mio corpo. Lavoro duro per quello che sono, e c'è un lato di me che è estremamente femminile e posso condividerlo sul mio sito di fan. Ora penso che stia diventando molto più accettabile».

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

Sul suo sito, chi si registra e si iscrive per visualizzare, potrà trovare foto e video esclusivi, ma anche clip audio, orientate agli adulti. «Condivido tutto quello che voglio. È il mio sito web, è la mia esperienza. È per i tifosi. Molte persone mi hanno chiesto di fare qualcosa del genere, il sito di contenuti esclusivi, ed è un posto dove posso comunicare faccia a faccia con tutti i miei abbonati».

Nonostante questo, non ha abbandonato la sua carriera nelle MMA, attualmente gareggia nel Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) e ha anche fatto alcune apparizioni nel wrestling professionistico. Per il momento, è riuscito a raggiungere l'equilibrio tra questi due mondi: «Quest'anno è finalmente valsa la pena e mi sento a mio agio con la mia vita». Dal punto di vista economico, non c'è dubbio che abbia preso la decisione giusta: «Ora sto guadagnando più soldi in un mese che in tutto il mio contratto con BKFC. È piuttosto pazzesco».

Inoltre, era felice che negli ultimi tempi il suo sguardo sia cambiato riguardo ai contenuti erotici, che vengono sempre più venduti dalle celebrità: «Prima, OnlyFans assomigliava più alle pornostar. Era un po' più X, solo per il pubblico. Non sto dicendo che sia proprio quello che la gente ha lì, ma volevo farlo a modo mio. Volevo farlo in modo professionale e avere il mio sito web ed è quello che ho fatto».

CONTINUA A LEGGERE:

A 42 anni, l'argentino Guido Ninja Cannetti è tornato alla vittoria in UFC con un knockout scioccante.