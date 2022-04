Pasqua 2022: le destinazioni paradisiache che i famosi messicani hanno visitato durante le loro vacanze

Con la Settimana Santa non solo arrivano le commemorazioni religiose, ma è anche spesso accompagnata da qualche giorno di riposo per alcuni messicani. Così, gli studenti che entrano in vacanza o i dipendenti che hanno alcune date fuori dal lavoro spesso usano questi giorni di aprile per uscire e fare una pausa dalla routine.

In questo senso, anche il mondo dello spettacolo non era da meno e nel 2022 diverse celebrità hanno deciso di prendere le valigie e andare in posti incredibili approfitta della stagione già da solo o con i rispettivi cari.

Cynthia Urias, conduttrice del programma Tell Me Now! , ha condiviso alcune immagini della sua più recente visita alle spiagge di Sinaloa dal suo account Instagram.

Così, da qualche giorno ha condiviso una foto colorata mentre era seduta su uno yacht e indossava un costume da bagno giallo con la didascalia «Girl Power».

«La Sonora Matancera aveva ragione quando diceva: in mare la vita è più gustosa», ha scritto.

Le reazioni non si sono fatte attendere e molti netizen hanno riempito di lusinghe la casella dei commenti anche dell"attrice di soap opera.

«Sei molto bella», «bella», «spettacolare», «hai un bel sorriso», sono state alcune delle menzioni che ha ricevuto.

Inoltre, nei giorni successivi, Urias ha condiviso con i suoi follower di questo social network bei momenti con i suoi figli sulla spiaggia.

Sebbene Patricio Borghetti non sia originario del Messico, ma dell'Argentina, gran parte della sua carriera artistica è stata spesa sul territorio nazionale. Inoltre, in questa occasione l'attore di soap opera come Rebelde o Amor mío ha deciso di andare con la sua compagna Odalys Ramírez verso una destinazione molto più fredda.

Gli sposi sono andati a Park City Mountain con i loro figli, un luogo situato nello Utah, negli Stati Uniti, caratterizzato dalle sue grandi montagne piene di neve e dove lo sci è una delle sue migliori attrazioni.

Nelle immagini mostrate sui profili Instagram di entrambi gli artisti, sono molto calorosi e si godono bei momenti con i loro figli.

«Non sanno quanto fossi spaventato a sciare. E oggi mi piace così tanto. Le cose sensazionali accadono quando si superano le proprie paure», ha scritto Odalys dal suo racconto.

Qualcuno che non ha smesso di godersi questi appuntamenti è stata Barbara de Regil, che ha mostrato il suo ultimo a Punta de Mita, Nayarit.

L'attrice di Rosario Tijeras non solo ha colto l'occasione per mostrare alcune foto che mostrano il suo addome lavorato, ma ha anche condiviso con i suoi fan alcuni momenti romantici che ha vissuto con suo marito nei giorni scorsi.

Ma non tutto è stato roseo per l'attrice, da quando ha avuto un incidente con un riccio di mare ed è andata dal medico per le cure.

«La mia vacanza dal dottore, ahahahaha, beh la vita non è perfetta», ha scritto in un Instastorie mentre si sentiva urlare a causa del dolore di un'iniezione che gli è stata posta sulla pianta del piede.

Più tardi, Barbara ha mostrato ai suoi follower una cena romantica che avrebbe avuto con il suo partner dove ha osservato una lussuosa installazione sulla spiaggia con lettere giganti che recitavano «Love»

L'autista Tania Rincón è andata alla grande e sia lei, la sua compagna, i suoi due figli che i nonni dei loro piccoli sono in un viaggio indimenticabile su una crociera Disney .

L'artista ha condiviso sul suo account Instagram momenti toccanti nuotando sulla spiaggia o incontrando personaggi come Paperino, Nemo, tra molti altri.

«Accumulare ricordi e festeggiare che i miei genitori sono con noi in questo viaggio» o «Molto felice» sono alcune delle descrizioni che la famosa donna ha inserito nel suo post.

