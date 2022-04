Semana Santa 2022: los mejores memes que dejó el Jueves Santo

Los memes inundaron las redes sociales (Foto: Twitter/@SimpsonitoMX/@Guarromantico_/@nabama14/@pericavictal)

Las vacaciones de Semana Santa comenzaron en México y los días de descanso han sido un tema recurrente en las redes sociales, pues discusiones políticas, elecciones y la intermitente pandemia han dejado a los ciudadanos con ganas de tomarse un break.

Es por eso que este Jueves Santo, muchos aprovecharon para hacer sentir sus emociones y reacciones al primer periodo de asueto largo en el año, pues muchos reclaman descanso desde inicio del año.

Todas esas emociones fueron reflejadas en memes, videos y contenido original que inundo redes sociales y todo internet en general.

Como cada año, aparecieron los contenidos que hacen referencia a Santa y al luchador mexicano el Santo:

(Foto: Twitter/@MxEnImagenes)

Sin embargo, algunos otros también se quejaron de que cada año aparecen los mismos memes, por lo que pidieron que este 2022 hubiera más imaginación:

(Foto: Twitter/@SimpsonitoMX)

No obstante, los Simpson volvieron a robarse el protagónico de los memes en este día santo:

(Foto: Twitter/@SimpsonitoMX)

Algunos otros quisieron hacer un homenaje a las tradiciones que tienen año con año en estad fechas:

(Foto: Twitter/@Guarromantico_)

Mientras que otros, de forma irónica, comenzaron a explicar cómo serían sus vacaciones en estos días de asueto:

(Foto: Twitter/@frasalazar)

(Foto: Twitter/@SennorReds)

No obstante, otros tanto plantearon la necesidad de descansar en este periodo, debido a que han sido días pesados:

(Foto: Twitter/@nabama14)

(Foto: Twitter/@peleeperez)

Aunque también aparecieron aquellos que no podrán descansar, ya sea porque su reloj biológico no se los permite o porque no tendrán vacaciones:

(Foto: Twitter/@VenteDigo1)

(Foto: Twitter/@chollywoodPeru)

Y, entre los que sí descansarán, estarán aquellos que “planean” ponerse al corriente de las actividades que llevan retrazadas:

(Foto: Twitter/@nathaadellamea)

Finalmente, aparecieron los que se quejaron porque los centros turísticos estarán llenos en estos días, debido a que las personas estuvieron encerradas por dos años gracias a la pandemia por CovId-19:

(Foto: Twitter/@pericovictal)

Actividades en la Ciudad de México

El pasado 13 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la cartelera de actividades culturales con las que contará durante el periodo vacacional del jueves 14 al domingo 24 de abril, mejor conocido como Semana Santa.

De acuerdo a la Secretaría de Cultura local, se ofrecerán más de 50 actividades especiales como conversatorios, talleres, conferencias, exposiciones, música, así como un picnic nocturno en el Bosque de Chapultepec.

Entre los lugares que se podrán visitar se encuentran: el Centro Cultural Helénico, Museo Nacional de Culturas Populares, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Parque de Cultura Urbana (PARCUR) en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, Complejo Cultural Los Pinos, Biblioteca Vasconcelos, Centro Nacional de las Artes, el Palacio de Bellas Artes, Centro de Cultura Digital e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Claudia Sheinbaum anunció actividades culturales (Foto: Gobierno de la CDMX)

También se destacó la presencia de la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo capitalino, la cual arrancará actividades el 19 de abril y permanecerá durante un mes para el disfrute de los visitantes.

Además de una amplia oferta de talleres de música, danza, arte urbano, cine, teatro, pintura, literatura y otras disciplinas en los 240 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) que se encuentran en todas las alcaldías.

Finalmente se anunció la realización de INSECTA Festival del Bosque de Chapultepec, del 14 al 17 de abril, encuentro que presentará más de 80 actividades gratuitas entre ópera, teatro, danza, conciertos, picnics nocturnos, talleres y conferencias, así como las exposiciones Microsculpture integrada por 37 fotografías del artista británico Levon Biss y El lago de las típulas una instalación escultórica del artista oaxaqueño Amador Montes que consta de 11 insectos monumentales.

SEGUIR LEYENDO: