Tre persone condannate per l'omicidio di un bambino e la detenzione di un altro minore a Tolima

Il primo caso si è verificato a Ibague, il 21 ottobre 2020, nel bel mezzo di un atto di intolleranza, poiché Daniel Mauricio Malambo, 13 anni, è stato accusato da Luis Fernando Ramírez Fernández, all'epoca 19 anni, perché non voleva rivelargli il luogo in cui si trovava sua sorella, che presumibilmente era nel casa. Ramirez ha aspettato che il bambino andasse a portare fuori la spazzatura dalla sua casa, situata nel quartiere di Santa Cruz: quando se ne accorse, lo pugnalò ripetutamente. Le sue ferite hanno causato la sua morte pochi istanti dopo alla Clinica di Tolima.

Luis Fernando Ramírez Fernández è stato condannato a 25 anni di reclusione intramurale per il reato di omicidio aggravato, ha assicurato la Direzione sezionale dei procuratori di Tolima.

Il secondo caso coinvolge Luis Alberto Daza e Estiven Ramírez Pulido, in eventi accaduti il 29 settembre, quando hanno tenuto un ragazzo di 12 anni, in un complesso residenziale, sempre a Ibagué.

Secondo le autorità, gli imputati sono stati colti in flagrante, mentre tenevano il minore nella propria casa, per rapinare la sua casa. Sono riusciti a entrare nei locali con l'inganno e approfittando del fatto che era senza la compagnia di nessun adulto. Secondo l'organo giudiziario, una delle persone condannate ha cercato di soffocare il minore, mentre l'altra ha scolpito denaro e/o oggetti di valore in tutta la casa. In questo caso, sono riusciti a rubare 6 milioni di pesos.

Luis Alberto Daza e Estiven Ramírez Pulido sono stati condannati a 13 anni e 10 mesi di carcere per i reati di: tentato omicidio aggravato e furto qualificato aggravato.

Questi eventi e altri registrati nella capitale di Tolima hanno cittadini con le più alte cifre di percezione dell'insicurezza negli ultimi anni. Ma, secondo il sindaco di Ibagué, Andrés Hurtado, la città è sempre più sicura, se confrontiamo le cifre con quelle della precedente amministrazione, guidata da Guillermo Alfonso Jaramillo. Secondo il sondaggio Citizen Perception, Ibagué, Cómo Vamos, il 67,5% degli intervistati ha dichiarato di non sentire alcuna sicurezza, il 17,6% afferma di essere insicuro e il 14,9% ha la tranquillità di essere al sicuro.

Un mese fa, il sindacato dei tassisti della città ha chiesto alla polizia metropolitana e al segretario della mobilità di «mano dura» con i criminali e l'illegalità. Uno dei conducenti ha affermato che, su base giornaliera, tra 3 e 4 colleghi sono vittime di furto.

Infatti, l'anno scorso il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica, DANE, ha classificato Ibague come la terza città con il più alto tasso di vittimizzazione del paese. Ad esempio, nell'indice di furto di persone, misurato in 13 città, la capitale di Tolima si è classificata al quarto posto, mostrando un leggero aumento del suo numero, rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, in questa statistica, la capitale musicale della Colombia si è classificata come la seconda con il più alto tasso di estorsione e tentativi.

D'altra parte, ed essendo un punto di grande preoccupazione per la città, è la stima fatta dal direttore di DANE, Juan Daniel Oviedo, dove ha assicurato che Ibague sarà la città con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Inoltre, secondo il funzionario, questa capitale è una delle 5 in cui si trovano spesso alti tassi di disoccupati. Ciò è sorprendente perché proprio questa situazione innesca anche i livelli di povertà, che sono saliti alle stelle negli ultimi anni.

CONTINUA A LEGGERE: