Sottovarianti di Ómicron BA.4 e BA.5: l'OMS ha spiegato se sono più gravi o più trasmissibili rispetto ai precedenti

Mentre il numero di casi di persone con COVID-19 e decessi è stato recentemente ridotto, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta monitorando da vicino l'evoluzione del coronavirus e del emergere di varianti e loro sublineage. Ómicron è ancora quello dominante nel mondo e recentemente sono stati rilevati i suoi sublini BA.4. e BA.5 , che secondo l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite non implicano che generino casi più gravi o siano più trasmissibili di le altre sottovarianti che sono già avanzate nella loro circolazione.

La scorsa settimana si è registrato il numero più basso di decessi per COVID-19 dai primi giorni della pandemia, secondo l'OMS. Tuttavia, ha avvertito che in alcuni Paesi ci sono ancora «picchi gravi» nei casi, una situazione che mette sotto pressione gli ospedali.

Mentre il coronavirus continua ad evolversi, non dobbiamo «perdere di vista» i suoi cambiamenti. Il direttore dell'agenzia sanitaria globale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha richiamato l'attenzione sui governi sulla necessità di aumentare il numero di test e campioni sequenziati in modo che gli scienziati possano tenere traccia delle varianti esistenti e identificarne di nuove man mano che emergono.

Ha sottolineato che una diminuzione del numero di casi e decessi non significa necessariamente un «rischio inferiore». E ha sottolineato che se si riduce il numero di test per rilevare la malattia, la «capacità di controllarne le tendenze» è compromessa.

« Attualmente ci sono un certo numero di lignaggi Ómicron che stiamo seguendo da vicino, tra cui BA.2, BA.4 e BA.5 e un altro ricombinato che è stato rilevato, composto da BA.1 e BA.2 ″, ha detto il dott. Ghebreyesus.

Le varianti BA.4 e BA.5 sono state segnalate in diversi paesi, tra cui il Sudafrica e alcune nazioni europee, ha riferito l'epidemiologa principale dell'Organizzazione, la dott.ssa Maria Van Kerkhove. «Finora sono disponibili meno di 200 sequenze e speriamo che questo cambi (...) Stiamo seguendo (il virus) molto da vicino per vedere se c'è qualche picco nel rilevamento dei casi, ma (finora) non abbiamo visto alcun cambiamento nell'epidemiologia o nella gravità», ha detto.

Da parte sua, il direttore delle emergenze dell'agenzia, Michael Ryan, ha avvertito che finché il virus continua ad evolversi, il mondo «non può permettersi di perderlo di vista». «A questo punto sarebbe molto poco saggio supporre che un minor numero di casi significhi una riduzione assoluta del rischio. Siamo contenti del calo dei decessi, ma questo virus ci ha sorpreso prima, ci ha colti alla sprovvista», ha avvertito.

« Dobbiamo fare il nostro lavoro e tenere traccia di questo virus nel miglior modo possibile, mentre le persone tornano a vivere la propria vita nel modo più normale possibile », ha spiegato Ryan. Da parte sua, la dottoressa Soumiya Swaminathan, direttore scientifico dell'Organizzazione, ha avvertito che i lignaggi e le ricombinazioni continueranno ad apparire e che il mondo deve continuare a investire nel miglioramento di strumenti come i nuovi vaccini.

«Dobbiamo prepararci alla possibilità che il virus cambi così tanto da essere in grado di evitare l'attuale capacità immunitaria», ha detto. La pandemia di coronavirus è ancora un'emergenza sanitaria pubblica globale. Il direttore dell'OMS ha anche sottolineato che il virus è diventato più trasmissibile nel tempo, soprattutto per le persone non protette e non vaccinate che non hanno accesso all'assistenza sanitaria e ai farmaci antivirali.

«La migliore modalità di protezione è quella di ottenere dosi vaccinate e di richiamo quando raccomandato. Continua a indossare maschere, soprattutto negli spazi interni affollati. E per gli spazi chiusi mantenere la corrente d'aria aprendo finestre e porte, e investire in un buon sistema di ventilazione», ha chiesto.

Ha anche ricordato che il Comitato di emergenza dei regolamenti sanitari internazionali - incaricato di valutare lo stato globale della situazione COVID-19 - ha concordato all'unanimità questa settimana di continuare a considerare la pandemia un'emergenza sanitaria pubblica globale. «Invece di abbassare la guardia, questo è il momento di lavorare ancora di più per salvare vite umane», ha detto Tedros della decisione del Comitato.

L' 11 aprile, gli scienziati sudafricani hanno annunciato il rilevamento delle due nuove sottolinee della variante Ómicron, BA.4 e BA.5. È stato diffuso da Tulio de Oliveira, che dirige le istituzioni di sequenziamento genetico in quel paese. Il suo gruppo è stato quello che ha annunciato il rilevamento di Ómicron BA.1, che ha prodotto onde esplosive dal novembre dello scorso anno nel mondo.

I lignaggi sono stati battezzati BA.4 e BA.5, ha detto via sms e in una serie di tweet. Tuttavia, secondo de Oliveira, i lignaggi non hanno causato un picco di infezioni in Sudafrica e sono stati trovati in campioni provenienti da diversi paesi. «Date le poche infezioni, ospedalizzazioni e morti in Sudafrica, siamo avvisati della continua evoluzione, ma non preoccupati», ha detto de Oliveira tramite messaggio di testo. «Tutta la scienza di laboratorio sulla neutralizzazione del virus e dei vaccini è già in atto e stiamo rafforzando la sorveglianza genomica», ha detto.

I sottoblinaggi BA.4 e BA.5 sono stati trovati anche in campioni provenienti da Botswana, Belgio, Germania, Danimarca e Regno Unito, ha detto de Oliveira. I due lignaggi hanno mutazioni simili nelle loro proteine spike, la parte del virus che lo aiuta ad attaccarsi alle cellule umane, alla sublineage BA.2, che sembra essere più contagiosa della variante trovata a novembre. Hanno anche alcune mutazioni aggiuntive, ha detto.

Inoltre, il capo dell'OMS anche questa settimana ha ricordato la disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini. «Ridurre il divario nella distribuzione dei vaccini è il modo migliore per aumentare la capacità immunitaria della popolazione e proteggerla dalle ondate future», ha sottolineato e sottolineato la necessità di stabilire un nuovo trattato pandemico per il futuro. «Un nuovo accordo sulle pandemie è la nostra migliore difesa collettiva contro i virus noti e, naturalmente, contro la prossima malattia X», ha concluso.

