L'uomo accusato di aver ucciso sua figlia per non aver suonato bene il piano sarà perseguito penalmente per femminicidio aggravato

L'insegnante di musica e padre di una bambina di otto anni morta dopo essere stata duramente picchiata dall'uomo dovrà rispondere per femminicidio aggravato, secondo le autorità, poiché la ragazza non suonava bene il pianoforte. Il crimine è avvenuto sabato scorso, 9 aprile, nell'appartamento di un complesso residenziale nella città di San Cristóbal, nel sud-est di Bogotà.

L'ufficio del procuratore generale ha annunciato che è stata richiesta una nuova udienza in cui sarà accusato di questo crimine perché la ragazza è morta quando suo padre è stato arrestato per questi atti.

Secondo le indagini del pubblico ministero, gli attacchi dell'imputato alla propria figlia erano diventati un'abitudine per lui ogni volta che provava con lo strumento musicale.

«Era evidente da tutte le testimonianze che sono state raccolte rapidamente, insieme alla polizia giudiziaria (Sijín), che c'era un ciclo di violenza contro la minore presumibilmente da parte di suo padre, un insegnante di pianoforte. In queste classi ci sono presunti atti in cui la violenza è stata esercitata a causa delle sue condizioni. È stato maltrattato non solo fisicamente, ma psicologicamente. (Le ho detto) che siccome era una donna e una ragazza era bruta», ha spiegato il direttore della sezione di Bogotá della Procura della Repubblica, José Manuel Martínez Malaver.

Il giorno in cui il presunto filicida ha perpetrato le aggressioni che hanno posto fine alla vita di sua figlia, la famiglia lo rimprovera per il modo in cui l'aveva rimproverata, poiché ha subito diverse ferite ed è svenuto.

«È stato nello sviluppo di quella classe di pianoforte che hanno avuto luogo questi atti di estrema violenza. Le testimonianze dei parenti che è stata in grado di raccogliere durante l'atto urgente di Sijin mostrano che la violenza contro la bambina, a causa del suo status di donna», ha detto Martínez.

Dopo che è diventata priva di sensi, hanno chiamato la polizia e da un'ambulanza per occuparsi di lei. Già nella clinica di San Rafael, dove è stata portata, hanno scoperto che aveva lividi sul viso sulla schiena, sulle gambe, sui fianchi. Emorragie cerebrali e lividi su tutto il corpo erano evidenti.

«Le sentenze di medicina legale forniscono descrizioni estremamente complesse delle lesioni subite da questo minore», ha detto il direttore della sezione di Bogotá della Procura della Repubblica.

Dopo essere stato catturato, l'uomo è stato inizialmente perseguito per tentato femminicidio e le è stata emessa una misura di garanzia, quindi rimane nella prigione di La Modelo.





Un uomo che ha abusato e ucciso un minore a Sucre viene mandato in prigione

Un giudice penale municipale di Sucre ha emesso una misura di assicurazione carceraria contro Jairo Eduardo Julio Monterroza, per la morte di una ragazza di età inferiore agli 8 anni. L'uomo è stato accusato dei crimini di femminicidio aggravato e atti sessuali violenti, che sono stati accettati.

Secondo quanto riferito, gli eventi indagati dall'ufficio del procuratore generale si sono verificati il 25 gennaio, nel quartiere Costa Azul del comune di Santiago de Tolú (Sucre). I funzionari del CTI hanno trovato il corpo senza vita della bambina di 8 anni nel cortile della casa di 29 anni di Monterroza. Il corpo del bambino mostrava segni di abuso sessuale.

Nel Bollettino emesso dall'organo inquirente, è stato possibile stabilire che la minorenne è scomparsa il 24 gennaio nel pomeriggio, quando è stata vista l'ultima volta oggi giocare nella casa dell'imputato. Il giorno dopo è stata trovata alle 8 del mattino nello stesso posto. La cattura dell'uomo è avvenuta l'8 aprile a Medellín da parte di funzionari della polizia nazionale.





