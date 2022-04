Il ministro delle donne, Diana Miloslavich, è arrivata a Chiclayo per sostenere la famiglia della piccola Damaris

Diana Miloslavich, ministro per le donne, ha riferito di essere già nella città di Chiclayo per fornire supporto emotivo e sostenere la famiglia del bambino sotto i 3 anni che è stato violentato dal 48enne Juan Antonio Enríquez García, che trascorrerà 9 mesi in custodia cautelare nel carcere di Chiclayo come primo passo.

Dopo il suo arrivo nella «Città dell'amicizia», il titolare di questo portafoglio, ha accolto con favore l'azione della magistratura e la sua pronta azione per inviare 9 mesi di custodia cautelare a un soggetto che ha confessato di aver commesso il doppio crimine contro la ragazza.

«Sono nella città di Chiclayo per accompagnare Damaris e la sua famiglia in questo momento. Accogliamo con favore la rapida azione del sistema giudiziario e speriamo che il processo sia rapido. Faremo del nostro meglio per garantire che il loro recupero avvenga nelle migliori condizioni possibili», ha scritto sul suo account Twitter.

A questo proposito, Miloslavich Tupac ha riferito che sta collaborando con il ministro della Difesa José Gavidia e il ministro della Giustizia Felix Chero per affrontare il caso.

Proteste in magistratura: chiedono giustizia per Damaris.

«Stiamo lavorando intersettoralmente insieme ai ministri José Luis Gavidia e Felix Chero per continuare l'attenzione su questo caso oltraggioso», ha detto.

Vale la pena ricordare che nelle ultime ore, #JusticiaParaDamaris è diventato una tendenza sui social network, dato questo, molte voci chiedevano la pena di morte per il «mostro Chiclayo». Come è noto, questo caso ha causato indignazione e rifiuto da parte dei peruviani.

«Ogni giorno assistiamo all'accresciuta situazione di violenza e pericolo a cui sono esposte ragazze e adolescenti nel nostro Paese. Chiediamo l'ergastolo per stupratori e violentatori, senza possibilità di ricorso e senza benefici», ha scritto Families United for Justice, un collettivo di parenti di vittime di femminicidi che cercano accesso alla giustizia e al risarcimento civile, come descritto sul loro Twitter conto.

INTERROGATORIO

Durante l'interrogatorio, l'imputato ha ammesso di aver rapito il minore. Alla domanda su dove si trovasse la ragazza, ha indicato che la ragazza si trovava nel blocco F, lotto 19, dell'urbanizzazione Santuario, a El Cercado de Chiclayo.

La scoperta del minore è stata raggiunta dopo 12 ore di ricerca. La polizia è arrivata nella proprietà che sarebbe stata di proprietà della madre del presunto rapitore, la bambina è stata trovata al secondo piano, in una stanza, sdraiata su cartone e mostrando segni di indignazione. La ragazza è stata portata all'unità di polizia per superare la visita medica legale, al fine di essere valutata. Lo stato di salute di Damaris è stabile ed è ricoverata nell'ospedale Almanzor Aguinaga di EsSalud.

Vale la pena ricordare che la Polizia Nazionale ha avviato l'Operazione Siege, dopo che i genitori hanno denunciato l'accaduto alla Polizia di Famiglia, che ha immediatamente deferito il procedimento alla Divisione Investigativa Criminale (Divincri) di Chiclayo.

Da parte loro, i membri del Congresso Lady Camones e Marleny Portero hanno chiesto che le autorità «fossero all'altezza della posizione che ricoprono».

«Di fronte alla scomparsa di un minore, le autorità devono agire in modo rapido; e, di fronte ad atti riprovevoli come quello che è successo a Chiclayo, i miserabili devono essere puniti fermamente. Per il D.N.F.C., per la sua famiglia e per i nostri figli. Chiediamo giustizia! », ha scritto la deputata fujimorist.

CONTINUA A LEGGERE