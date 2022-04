La Colombia torna al Toulon Esperanzas Tournament

Il torneo Toulon Esperanzas porta grandi ricordi ai colombiani dopo le buone prestazioni delle squadre selezionate che hanno partecipato alle precedenti edizioni di questo evento, che hanno portato grande gioia al paese.

La buona notizia è che la Colombia giocherà ancora una volta questo campionato che ora si chiama Maurice Revello Tournament e si giocherà dal 29 maggio al 12 giugno nelle terre francesi. La sede sarà composta da 6 comuni (Aubagne, Fos-sur-Mer, Vitrolles, Arles, Mallemort, Salon-de-Provence), tutti situati nel dipartimento delle Bocche del Rodano.

La prima partenza della nazionale sarà il 31 maggio contro la nazionale delle Comore; il 3 giugno affronteranno l'Algeria e nell'ultima giornata della fase a gironi affronteranno il Giappone.

Il campionato vedrà la partecipazione di 12 squadre nazionali e vedrà la partecipazione del Brasile, che è l'attuale campione della competizione.

Gruppo A: Argentina, Francia, Arabia Saudita e Panama.

Gruppo B: Ghana, Indonesia, Messico e Venezuela

Gruppo C: Colombia, Comore, Giappone e Algeria

Vale la pena ricordare che la Colombia è stata incoronata campionessa di questo torneo tre volte: la prima è stata nel 1999, quando è stata inflitta ai rigori contro l'Argentina; nel 2000, poi, allo stesso modo, ha sconfitto il Portogallo, e nel 2011, sotto il comando di Eduardo Lara, quando ha battuto anche la Francia dal calci di rigore.

Per ora, guidati da Hector Cardenas continuano la loro preparazione per il campionato sudamericano U-20 che si terrà il prossimo anno in Colombia e che ospiterà la Coppa del Mondo in Indonesia 2023. Inoltre, concederà posti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Panamericani.

L'allenatore ha parlato dell'importanza di questo torneo che affronterà con i giocatori U-19 con l'intenzione di giocare un ruolo importante come negli anni precedenti.

Questa sarà la 48a partecipazione della Colombia, che ha giocato per l'ultima volta questa competizione nel 2014, quando non ha superato la fase a gironi. La nazionale che ha vinto più titoli è la Francia (12 volte) seguita dal Brasile (9) Inghilterra (7). Il Tricolor, da parte sua, occupa il quinto posto di vincitori con tre trofei.

L'ultima volta che la Colombia ha giocato una finale è stata nell'edizione 2013, quando è caduta per la minima differenza rispetto al Brasile. Quella squadra era guidata dal Restrepo di Carlos Piscis e aveva Miguel Ángel Borja tra i suoi ranghi.

Questo torneo amichevole, che si svolge in terra francese dal 1967, sarà un buon test per il Tricolor, che deriva dalla vittoria della Raúl Coloma Cup, che si è svolta in Cile, dove Tomás Ángel, il punto di riferimento di questa squadra in vista del sudamericano U-20, è stato giocato da Tomás Ángel.

