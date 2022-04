Il calo dei casi di covid-19 continua in Colombia questo 14 aprile

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

Il Ministero della Salute ha riferito il 14 aprile 2022 che ci sono 264 nuovi casi di covid-19 in Colombia. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 21.949 test, di cui 7.963 sono PCR e 13.986 sono antigeni.

Il rapporto ha anche rilevato che quattro colombiani sono morti a causa della malattia l'ultimo giorno. In questo modo, il Paese raggiunge un totale di 139.670 decessi dovuti al virus dall'inizio della pandemia.

Aggregando tutte le cifre, la Colombia ha raggiunto un totale di 6.086.233 infezioni, di cui 3.388 sono casi attivi e 5.919.385 corrispondono a casi positivi che sono già riusciti a superare la malattia.

Ci sono 167 conglomerati nel Paese. I territori sono: Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotà, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia Guaviare, Huila, La Guajira, Putumayo, Quindio, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés.

Ecco come sta andando la vaccinazione nel paese

Il rapporto più recente del Ministero della Salute indica anche che alle 11:59 di martedì 12 aprile 2022 erano già state applicate in Colombia 81.874.940 dosi del vaccino contro il covid-19.

Secondo lo stesso rapporto, il numero di colombiani con il programma vaccinale completo, cioè quelli che hanno già ricevuto le due dosi del biologico, ammonta attualmente a 28.763.684 persone, mentre 6.391.766 persone sono state immunizzate con dosi singole. Allo stesso modo, sono state applicate 10.973.215 dosi di richiamo.

Allo stesso modo, durante l'ultimo giorno sono stati applicati un totale di 84.622 vaccini, di cui 22.543 per la seconda iniezione, mentre altri 3.232 erano monodose.

Durante la Settimana Santa, si prevede che in Colombia 8.326.792 veicoli viaggeranno lungo i principali corridoi stradali del Paese, 2.658.493 cittadini viaggeranno su autobus interdipartimentali e 1.983.950 turisti saranno trasportati per via aerea. Di quei milioni di persone, una grande percentuale preferisce andare in vacanza in luoghi con un clima caldo, dove il sole è più forte e, a causa del tipo di abbigliamento, la pelle è più esposta.

L'esposizione prolungata e non protetta ai raggi solari, sia per motivi ricreativi che professionali, aumenta la probabilità di sviluppare il cancro della pelle e altre malattie. Con questo in mente, il Ministero della Salute ha ricordato alcune misure preventive contro l'emergere della variabilità climatica che il Paese sta attraversando.

Ecco alcune delle raccomandazioni fornite da MinSalud per prendersi cura della pelle ed evitare scottature solari o cancro:

- Evitare l'esposizione diretta al sole, soprattutto tra le 9 e le 16, perché questo è il periodo durante il quale la radiazione solare è più intensa.

- Idratare costantemente, preferibilmente consumare acqua.

- Indossare abiti che proteggano le braccia e le gambe, nonché il collo e le orecchie, ovvero abiti a maniche lunghe, pantaloni lunghi e cappello a tesa larga.

- Se la giornata è molto calda e preferisci indossare abiti senza maniche, applica abbastanza crema solare sulle aree esposte e repellente se ti trovi in una zona con zanzare, usa ombrelli e ombra offerti da alberi, case o edifici per proteggerti dal sole.

- Usa occhiali da sole con filtri che bloccano i raggi ultravioletti.

- Usa una protezione solare con un SPF maggiore di 30, tieni presente che la protezione solare è più efficace se la applichi mezz'ora prima dell'esposizione al sole e la riapplichi ogni quattro

Oltre alla cura che deve essere presa con la pelle, le autorità hanno ricordato che è importante assicurarsi di prendersi cura di sé. A questo proposito, sono state emesse raccomandazioni per prevenire la diffusione del covid-19 e delle malattie trasmesse dalle zanzare e dal cibo. Inoltre, i cittadini, i funzionari nazionali e locali e il personale di transito sono stati esortati ad adottare misure per prevenire gli incidenti stradali.

