I deputati del quarto trimestre hanno sostenuto il PRI Carlos Aysa per la riforma dell'elettricità: «Vera convinzione patriottica»

Dopo l'annuncio che il deputato del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), Carlos Aysa Damas, avrebbe votato a favore della Riforma Elettrica questa domenica 17 aprile, numerosi alleati del blocco che si opponevano al governo della Quarta Trasformazione (Q4) sono stati lanciati contro di lui.

Questo perché il banco del PRI ha affermato che avrebbero espresso il loro voto contro la riforma. Così l'annuncio del giovane deputato è stato condannato e il partito ha sottolineato che il suo voto continuerà ad essere contrario.

Tra le voci insoddisfatte c'erano quella del comico Victor Trujillo che lo ha paragonato a Judas Tadeo per aver tradito il suo partito; Javier Lozano, che lo ha squalificato dicendo di essersi venduto per un piatto di lenticchie, e Kenia López Rabadán, che ha affermato che non avrebbe votato per suo padre per essere nominato ambasciatore della Repubblica Dominicana, tra gli altri.

Allo stesso modo, il panista Julen Rementería si scagliò contro il giovane PRI e suo padre Carlos Miguel Aysa González, che definì «mendicanti morali e mercenari legislativi».

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

Tuttavia, non tutti sono stati scioccanti per il legislatore che hanno definito «traditore», poiché dall'altra parte dell'equilibrio politico, persone che si sono dichiarate favorevoli all'iniziativa della Riforma e membri del governo 4Q, hanno applaudito la decisione del PRI.

Tra coloro che hanno sostenuto il deputato tricolore c'è stato il messaggio della deputata Layda Sansores, che ha detto che il deputato si era appoggiato alla parte giusta della storia sostenendo la riforma elettrica di Andrés Manuel López Obrador e lo ha invitato ad essere orgoglioso.

«Il vice Carlos Miguel Aysa Damas, è stato coerente con la storia, ha deciso di sostenere la riforma elettrica del presidente. Sii orgoglioso, le persone che amano il Messico ti apprezzano. Difendere la riforma elettrica è per i patrioti», ha detto il deputato di Morena.

A sua volta, il deputato del partito delle ciliegie, Miguel Torruco Garza, che ha anche chiesto la difesa del litio attraverso la riforma elettrica, ha celebrato in questo caso che il voto a favore della Riforma domenica prossima è un segno di «convinzione patriottica» e una «lezione di civiltà».

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

«Con una visione e una vera convinzione patriottica, il deputato del PRI Carlos Miguel Aysa Damas ha riflettuto sul suo voto A FAVORE della Riforma Elettrica, dando una vera lezione di civiltà politica e amore per la sua nazione. Congratulazioni deputato», ha scritto il deputato della festa delle ciliegie.

Allo stesso modo, l'analista politico e sostenitore di Morena Abraham Mendieta ha celebrato che Aysa si è ribellata a favore della Riforma e ha chiesto una trasformazione del «modo di fare politica».

«Uno dei più giovani parlamentari del PRI, Carlos Aysa, si ribella: voterà a favore della riforma elettrica. È ora di trasformare il modo in cui facciamo politica, congratulazioni», ha pubblicato l'analista che ha anche rilasciato altri commenti in cui ha affermato che non sarebbe stato l'unico del partito tricolore a mostrare il suo sostegno alla riforma elettrica.

A sua volta, l'ex vice Ignacio Mier Velasco ha applaudito il «coraggio, la coerenza e l'onestà politica di Carlos Aysa di fronte alla pressione del suo banco contro la Riforma e ha affermato che «la dignità, né comprata né venduta, è difesa».

Di fronte alle critiche, il deputato ha difeso la sua decisione sostenendo che dopo aver aggiunto all'iniziativa i dodici punti approvati dal PRI, ha deciso di votare a favore e ha aggiunto di non poter agire per capriccio «o mandato autoritario del mio partito, ma dalla parte giusta della storia».

