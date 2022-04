Il calcio in faccia che Frank Fabra ha ricevuto nel bel mezzo della partita di Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

Il Boca Juniors ha battuto Always Ready 2-0 per il secondo appuntamento del Gruppo E della Copa Libertadores. Lo 'Xeneize' ha vinto con due gol di Darío Benedetto e questi tre punti sono vitali per la squadra di Sebastián Battaglia, che ha perso all'esordio contro il Deportivo Cali. Tuttavia, nella partita le voci dure dei boliviani sono state le protagoniste, anche aggredendo fortemente Frank Fabra in faccia.

Alla fine del primo tempo, è scoppiata una battaglia campale a seguito di un violento calcio di Rodrigo Ramallo di fronte al terzino destro colombiano. L'arbitro uruguaiano Gustavo Tejera ha espulso il calciatore boliviano per comportamento violento, mentre ha ammonito Gastón Ávila e Darío Benedetto per aver combattuto i rivali.

Fin dall'inizio, la partita è stata molto controversa e frizionata. Il cast boliviano ha avuto un gioco duro e gli spiriti sono aumentati a La Bombonera. Ci sono stati molti giochi divisi con una gamba forte. L'attrito è stato costante.

Ma il duello è stato vissuto con grande intensità anche da fuori dal campo poiché anche l'allenatore ospite, Eduardo Villegas, ha visto quello rosso all'inizio del complemento per aver protestato contro il guardalinee e l'arbitro ha ritenuto che fosse mancato di rispetto al suo assistente.

Il Boca Juniors ha preso il comando, ma ha trovato una squadra forte nel fisico. L'obiettivo di Pipa Benedetto ha dato la tranquillità locale, che poi ha cercato di ampliare la differenza e ha avuto come una delle sue figure il giovane Exequiel Zeballos poiché ha generato pericolo con la sua mobilità nell'attacco e di fatto ha fornito l'assistenza del tanto xeneize.

Nel secondo tempo il Boca Juniors, con un uomo di troppo, aveva più spazi per segnare lo stesso e un altro che ha avuto una buona prestazione è stato Eduardo Salvio, che cerca di recuperare la prestazione che aveva al suo arrivo al club nel 2019. Dopo la sua grave lesione - la rottura del legamento crociato anteriore - nel marzo 2021, è tornato otto mesi dopo.

Dopo la sconfitta nella prima partita contro il Deportivo Cali, la squadra guidata da Sebastián Battaglia aveva bisogno di una vittoria per potersi ambientare in area, anche da quando il suo rivale martedì ha battuto il Corinthians in casa il primo giorno. Brasiliani e colombiani si incontreranno mercoledì 13 aprile alle 19:00 a San Paolo.

Con questo trionfo, il Boca Juniors ha raggiunto la linea di Always Ready e Deportivo Cali, per ora tutti e tre con lo stesso punteggio. La prossima partita per i capitanati da Battaglia sarà martedì 26 aprile contro il Corinthians in Brasile.

