Falcao ha rivelato cosa vorrebbe fare dopo il suo ritiro: «Vorrei averlo finito»

Radamel Falcao Garcia non sta attraversando il suo momento migliore nel Rayo Vallecano. Il colombiano non è stato in grado di continuare nelle ultime settimane a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dal 26 febbraio quando ha affrontato il Real Madrid. Queste complicazioni fisiche gli hanno impedito di essere presente nelle ultime partite della squadra nazionale colombiana nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo del Qatar 2022.

La tigre colombiana ha iniziato la sua prima stagione a Vallecas in un ottimo modo, si è distinto rapidamente e ha iniziato a segnare gol, Falcao ha iniziato a fare la differenza, non solo nella squadra, ma in città. I fan sono stati contenti dell'aggiunta dell'attaccante colombiano e sono diventati rapidamente i protagonisti di LaLiga, raggiungendo le prime posizioni della classifica e lottando per un posto nei tornei europei. Tuttavia, il livello nel 2022 non è stato possibile mantenere.

Sembra che con il nuovo anno qualcosa sia cambiato nel Rayo Vallecano quando hanno iniziato a rinunciare ai punti, gli infortuni hanno bussato di nuovo alla porta dell'attaccante colombiano che ha dovuto allontanarsi dai campi. La squadra di Vallecas non è stata in grado di vincere una sola partita in LaLiga finora quest'anno, motivo per cui ora si è piazzata nella 13a casella della classifica con 34 punti.

In un'intervista al portale 'Vallecasweb', Falcao ha parlato dei suoi inizi prima di entrare nel calcio, ricordando anche com'era aver studiato giornalismo, questo prima di fare il suo debutto professionale con River Plate. El Tigre ha ancora un'affinità per questa professione, qualcosa che vede con occhi buoni e che non esclude di fare una volta in pensione.

«I miei genitori hanno sempre insistito perché continuassi a studiare e che continuassi a prepararmi per la vita. Ho iniziato a studiare giornalismo perché pensavo di poter, in qualche modo, adattare o portare il giornalismo alla parte sportiva. Poco dopo ho iniziato a far parte della prima squadra di River e tutto è iniziato a diventare difficile e ho dovuto smettere, ma penso che sia stata una bella esperienza», ha dichiarato Radamel Falcao García in un'intervista a Vallecasweb.

E ha aggiunto: «No, non ho mai pensato a un altro. Non ho mai provato una passione così estrema, come quella che provo per il calcio, con un'altra professione. Ho scelto il giornalismo perché penso di poterlo adattare al calcio (...) Ovviamente ho avuto un periodo più facile con il giornalismo sportivo perché sono un uomo sportivo oltre al semplice gioco del calcio, ma mi piace lo sport in generale. Penso che il giornalismo avrebbe potuto adattarlo alla mia carriera sportiva e potrebbe essere un settore in cui penso di poter continuare».

Per quanto riguarda il momento attuale che sta attraversando Rayo Vallecano, ha affermato che le seguenti partite saranno decisive e si giocheranno come finali. I rivali che la squadra di Vallecas dovrà affrontare prima della fine della stagione sono: Alaves, RCD Espanyol, Barcellona, Real Sociedad, Getafe, Villarreal, Maiorca e Levante.

«Sono partite che dobbiamo vivere come finali; sono decisive e dobbiamo cercare i punti necessari. Dobbiamo combattere e avere fiducia in noi, perché è l'unica cosa che ci porterà ad avere le vittorie», ha dichiarato Radamel Falcao García.

