Da solo con Merritt Wever, Fivel Stewart e Liz Flahive per «Roar», un caleidoscopio femminile trasformato in una miniserie

«Roar» è una miniserie di prossima uscita di Apple TV Plus che adatta il romanzo della scrittrice irlandese Cecelia Ahern. Prima della premiere, abbiamo parlato con uno dei creatori, Liz Flahive («Glow») e con Merritt Wever e Fivel Stewart, che recitano in due episodi separati della stagione.

Come viene definita l'esperienza di una donna da diversi scenari e prospettive? La scrittrice irlandese Cecelia Ahern ha portato varie risposte al mondo della letteratura sulle pagine di Roar, una raccolta di brevi storie che riuniscono storie caratterizzate da dramma, commedia, stranezza e un po' di sensazione di conquistare la libertà delle donne. Il 15 aprile, Apple TV+ pubblicherà una miniserie adatta questo libro sotto lo sguardo di Liz Flahive e Carly Mensch, gli scrittori che hanno girato il famoso Glow.

Tramite una connessione di videochiamata, Infobae ha accettato di parlare con Flahive e due delle attrici che hanno composto il cast, Merritt Wever (Inconcepibile) e Fivel Stewart (atipico). Ognuno di loro ha condiviso la propria relazione con il romanzo di Ahern e come sono riusciti a costruire storie diverse in brevi episodi per un formato di serie limitata, che non consente loro di espandersi troppo per sviluppare una trama.

«Abbiamo cervelli molto diversi, quindi quando rispondiamo a qualcosa insieme ci si sente speciali», ha ammesso Liz Flahive del suo lavoro con Carly Mensch, aggiungendo che la cosa più divertente di questa proposta era che alcuni capitoli erano troppo brevi o i nomi dei personaggi erano sconosciuti»: La cosa che amiamo del libro è che le storie sono in realtà molto scarse [...] C'era un'idea, una premessa o un'allegoria molto appiccicosa in ognuna delle storie che ti hanno davvero colpito».

«E penso che Cecelia sia stata molto aperta con noi, era felice che abbiamo preso storie e le abbiamo completamente rovinate e le abbiamo rese nostre», ha detto, ricordando l'inizio del progetto. «Quello che si prova anche quando si sta adattando il lavoro è una danza di 'quanto vuoi che siamo qui? — Era molto generosa e disse: — No, prendila. È tuo. 'Ed è una cosa diversa ora, quindi è stato emozionante per noi».

Lo scopo di portare Roar sul piccolo schermo era giustificato anche dalla grande opportunità di scrivere otto storie con donne e che differiscono tra loro. Per la co-creatrice, sarebbe come una «specie di caleidoscopio» che si distingue per la sua varietà (di voci, età e punti di vista), ma senza cadere nell'affermazione che questo, in quanto tale, è tutto ciò che le donne sono . Parte di questa visione era un'eredità della stessa Cecelia Ahern, come lei descrive.

Alla domanda sul suo episodio preferito dell'intera stagione, Liz Flahive ha subito protestato: «Non posso scegliere il mio figlio preferito!» Tuttavia, non ha potuto fare a meno di confessare di amare «The Woman Who Who Was Fed By A Duck», con Merritt Wever — che conosce dai tempi dell'infermiera Jackie — perché oltre a scriverlo, è stato anche in grado di sedersi dietro le telecamere per dirigerlo. L'esperienza è stata... unica ed estremamente strana.

«Quando l'abbiamo fatto, non sapevamo come sarebbe stato vedere una donna e un'anatra in così tante scene insieme», ha detto. «È stato emozionante, perché eravamo sul filo del rasoio, sai? A volte, quando fai delle cose, dici: «Funzionerà, perché l'ho già visto». E quando l'abbiamo pianificato, è stato come se non avessi mai visto una scena del genere prima. Non so esattamente come filmare una donna che fa una scena di sesso con un'anatra, ma lo scopriremo».

La donna che «amava» un'anatra e un'altra che amava i cavalli

Merritt Wever, ricordata per aver dato vita a Zoey Barkow in Nurse Jackie e per essere stata l"impavida detective di Inconceivable, recita in uno degli episodi più bizzarri di Roar. Fin dall'inizio, ha ritenuto che recitare con un vero animale sarebbe stata la cosa più difficile. All'arrivo sul set, la complicità tra il protagonista e Justin, l'anatra, ha reso possibile la storia d'amore tra questi due personaggi. La cosa complicata è finita nel solito: recitare e come farlo sentire onesto quando recita una scena.

« Parte della narrazione che ho inventato per me è che questo personaggio si trova in un posto molto incerto . È molto disconnessa dalle persone a lei più vicine, come se avesse sofferto molto. E incontra questo essere che crede stia nutrendo le sue cose buone, che la aiuteranno», ha detto di «La donna che è stata nutrita da un'anatra». « Nel corso dell'episodio, si rende conto che lui le sta dando da mangiare cose molto brutte e, alla fine dell'episodio, impara a nutrirsi da sola ».

Wever ritiene anche che questo capitolo faccia eco al gaslighting, un tipo di abuso emotivo molto comune nelle coppie, ma che, in questo caso, accade in una relazione tra una donna e un'anatra. D'altra parte, un aspetto che considerava «impegnativo» di questa produzione televisiva era quello di consegnare al pubblico la storia di questo personaggio sulla base di una sceneggiatura piuttosto breve.

«Una delle parti difficili di questo episodio è che stiamo cercando di raccontare una storia su qualcosa che può accadere lentamente e improvvisamente per un periodo di tempo e abbiamo solo un limite [di tempo] realistico che è successo velocemente. Quindi, spero che sembri ancora onesto e credibile. Ma sono d'accordo che mezz'ora o 30 pagine non sono molto tempo per raccontare una storia e ci vuole molta abilità per farla bene», ha aggiunto.

A differenza del suo co-protagonista in Roar, l'episodio di Fivel Stewart è l'unico che non era originariamente nel libro ed era puro scritto per la televisione. «The Girl Who Loved Horses» ha richiesto un duro allenamento per la giovane attrice, sebbene abbia familiarità con questo ambiente sin dalla sua infanzia. Li ami davvero nella vita reale?

«Oh, sì! Al cento per cento. Sono cresciuto con i cavalli », ha rivelato. « Sapevo cavalcare un cavallo con una sella americana, quindi è stato utile. E Jane, il mio personaggio, cavalca senza uno, quindi ho dovuto imparare quello stile e quello era un mondo diverso », ha evidenziato della sua esperienza sul set che l'ha costretta ad avere circa sette settimane di pratica prima delle riprese. «Ho avuto un'esperienza più lunga con Roar, più di una settimana e mezza o sono andato a sparare e finire [...] Mi sembrava di girare un film».

Oltre a realizzare il sogno di recitare in un pezzo d'epoca, Stewart ha sottolineato che l'idea principale dietro questa storia è che «la violenza di solito non è la strada giusta». All'inizio, Jane cerca di vendicarsi dell'uomo che ha ucciso suo padre, ma la figlia del pastore - che potrebbe essere considerata sua amica - si precipita nei suoi tentativi di convincerlo a desistere da questa missione suicida.

«Spero che le donne o chiunque guardi questo episodio capisca che anche se sei ferito o così arrabbiato, fai un respiro e capisci la situazione e che alla fine accadranno le cose giuste», ha detto. Sebbene questo frammento non fosse tra le pagine di Cecelia Ahern, lo lesse durante le riprese: «Le storie in generale sono incredibili e il fatto che lo siano, ma che è anche così scioccante... Ha fatto un lavoro incredibile».

Per quanto riguarda il suo ruolo più recente di Izzie Taylor in Atypical, abbiamo chiesto a Fivel Stewart se avrebbe accettato di tornare con uno spin-off incentrato sulla sua coppia immaginaria e su quella di Casey Gardner, la sorella minore di Sam. «Lo farei completamente. Lavorare con Brigette [Lundy-Paine] a una serie sarebbe un sogno», ha riso. «Avrei capito la mia vita. Direi: 'Ok, è tutto ciò di cui ho bisogno'. Sarebbe incredibile».

Tutti gli otto episodi di Roar saranno disponibili dal 15 aprile su Apple TV+ .

