Il comico Leopoldo Roberto García Peláez Benitez, meglio conosciuto come Polo Polo, si è ritirato dal palco e da altri eventi nel 2016, a quel tempo non ha offerto spiegazioni, ma un paio di anni dopo sono iniziate le voci sulla sua presunta malattia di Alzheimer.

«Quello che so e che si dice molto è che il buon Polo sta lottando con l'Alzheimer, voglio solo che vada bene», ha detto Jorge Falcón. Da parte sua, Luis de Alba ha dichiarato di sapere di essere malato, ma non ha specificato nulla al riguardo.

Recentemente, Jorge Carranza El Costeño ha rivelato di non avere contatti recenti con lui o con il suo familiare, ma sa di avere stabilità grazie all'essere vicino a uno dei partner del bar dove ha iniziato a raccontare barzellette a Città del Messico:

«Hai molte cose che non vedo tuo figlio, che era il mio vicino, ma so che sta bene, che è ben curato, benedetto Dio... Ma per quanto ne so dall'altro partner di El Cuevón è che Polo è stabile, ok», ha detto il comico del programma De Primera Mano.

Il comico ha anche spiegato di sapere chi appartiene alla sua cerchia ristretta e la frequenta:

«Penso che abbia incontrato non molto tempo fa Carla Estrada, con quelli che lo vedono, Chabelo, caro Jorge Ortiz de Pinedo, sono quelli che sono più in contatto con lui», ha chiarito.

Nel programma De Primera Mano, Jorge Carranza ha rivelato che Polo Polo è stato quello che lo ha aiutato ad avventurarsi a Città del Messico, dandogli le sue prime opportunità dopo il suo successo ad Acapulco.

Quando il comico stava per ritirarsi da uno dei luoghi in cui stava offrendo il suo spettacolo, Polo Polo gli ha offerto di rimanere e ha trovato il suo spazio:

«Un giorno mi dice 'Non lasciare El Cuevón, resta qui, forgiamo un posticino, spingiamo, 'e sono stato molto onorato da quell'invito del grande maestro Polo», ha detto a De Primermano.

In un'intervista per il programma Mimí Contigo, Jorge Carranza ha dichiarato di essersi avventurato a lavorare raccontando barzellette agli eventi scolastici, a quel tempo aveva meno di 15 anni e i soldi non erano sufficienti, dal momento che il suo primo stipendio era di 20 pesos.

In una conversazione con la cantante dei Flans, ha rivelato di aver ripetuto solo le routine che suo padre faceva come comico, ma che non riusciva nemmeno a comprendere appieno quelle battute.

In queste circostanze, Javier Carranza stava progettando di suicidarsi come «sacrificio» in modo che sua madre avesse una bocca in meno da sfamare, ma il commento di un noto cantante avrei cambiato idea.

Polo Polo è un comico che si caratterizzava per le sue battute e routine piene di riferimenti sessuali, doppio significato e umorismo acido, al punto da essere censurato negli anni ottanta. Ha avuto anche alcune apparizioni in film d'archivio come The Milk of Zacharias (1986) e The Feared Boy of the Neighborhood (1989).

