Chi è Nacho Casano, il nuovo membro di «La Casa de los Famosos 2″

Si avvicina la prima della seconda stagione di La Casa de los Famosos 2, un reality show di Telemundo che qualche mese fa ha fatto scalpore con la prima edizione in cui Alicia Machado è stata la vincitrice. In questa occasione, il programma cercherà di ripetere il successo ottenuto con un nuovo cast di celebrità che finora è composto da Niurka Marcos, Ivonne Montero, Luis El Colt e Nacho Casano.

Durante le prime ore di questo mercoledì 13 aprile, Ignacio Casano ha preso il suo account Instagram per condividere le congratulazioni con i suoi follower: «Sono confermato e vengo a lasciare tutto a La Casa de los Famosos 2 La casa sarà rivoluzionata con il mio arrivo?» , ha scritto il suo team nella descrizione e ha aggiunto un breve video promozionale per il programma.

La notizia della sua partecipazione al reality è stata ben accolta dai suoi follower sulla piattaforma, che hanno riempito la casella dei commenti di adulazioni, messaggi di incoraggiamento e auguri per il progetto che inizierà martedì prossimo, 10 maggio.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

«Tutto sommato», «Sei molto bello», «Wow, che firma», «Nacho, rivoluzioni l'anima di chi ti conosce! E consegna professionale!!! Un grande essere umano, provo una grande gioia di vederti ogni giorno! Ti amo», «Tutto ciò che è buono è in te!!! Ti ammiro e ti seguirò per sempre», «Non ho dubbi che darai TUTTO DI TE!! Sai come combattere per quello che vuoi! Ti ammiro per tutti i tuoi successi!» , sono state alcune reazioni.

In un'intervista con Hoy Día, Nacho Casano ha ribadito di essere disposto a entrare nella realtà con il miglior atteggiamento, ma non esclude che ad un certo punto avrà disaccordi con i suoi colleghi a causa di tutto ciò che comporta non solo la condivisione di una casa, ma la limitazione dello spazio personale.

«Lo strumento più importante di un attore è questo... lasciar andare ciò che non ti fa bene, ciò che ti dà fastidio. Vado alla House of Celebrities per divertirmi. Ogni convivenza porta conflitti, il primo giorno avrai un tema di spazi, non è il tuo spazio, è quello dell'altro, sei a disagio, l'altro è scomodo, non c'è quello che mangi, non c'è quello che prendi, non è il tuo momento, 8 persone che dormono nella stessa stanza sono selvagge», lui dichiarato.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

Ignacio Casano è un attore e modello di Buenos Aires, Argentina. È nato il 6 luglio 1980 e attualmente ha 41 anni. All'interno della sua carriera artistica, ha lavorato come rubacuori telenovela in produzioni messicane come A che non mi lasci, Mentire per vivere, Nueva Vida, Mio marito ha una famiglia, Che vita ha rubato a me e Mis XV ed è noto che lui attualmente vive in campagna.

Nel campo della modellazione, si è innamorata di più di una persona con la sua figura sagomata in diverse campagne pubblicitarie, ma non solo, mostra anche il suo addome e le sue braccia sui suoi social network. Attualmente, l'attore ha più di 250.000 follower su Instagram, una piattaforma in cui di solito carica contenuti sul suo lavoro quotidiano, dalle sue routine di esercizi alle sue routine di esercizi.

Ignacio si descrive come: «Arrabbiato, sono scontroso, ce l'ho, non mi rende orgoglioso ma è così che sono», ha dichiarato a Hoy Día. Durante lo stesso discorso, ha confessato che uno dei suoi punti deboli è la mancanza di rispetto perché di solito non li tollera.

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

«Penso che come esseri umani abbiamo un enorme bagaglio di strumenti per mancare di rispetto a vicenda e semplicemente non vogliamo capire questa semplice regola del 'non fare all'altro ciò che non ti piace che sia fatto' [...] Ho un po' paura delle mie poche pulci di quelle colpe», ha aggiunto.

