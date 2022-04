Luis Fernández Suárez inviato contro la FCF: «Non credono nei tecnici colombiani»

L'eliminazione della squadra colombiana dalla Coppa del Mondo 2022 in Qatar ha portato con sé molte critiche contro diversi giocatori in rosa, ma indica anche lo staff tecnico, guidato da Reinaldo Rueda. Sebbene la sua partenza dal «Tricolore» non sia stata ancora ufficializzata, la Federcalcio colombiana (FCF) prenderebbe una decisione finale questo mese.

In mezzo ai dubbi sul nuovo processo che deve essere avviato dalla squadra del 'Cafetero', il colombiano Luis Fernando Suárez, allenatore della nazionale costaricana, ha parlato delle procedure all'interno della FCF. In un'intervista con ESPN Colombia, l'Antioquian ha affermato che i leader non hanno fiducia negli allenatori del paese.

«Non credono in noi, è complicato, ma è vero. Ma nemmeno per quelli di fama internazionale come Francisco (Maturana), Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo e Juan Carlos (Osorio). Tutti hanno raggiunto qualcosa a livello internazionale «, ha detto Suarez in prima istanza.

Inoltre, ha fornito una lista di altri allenatori del campionato colombiano che, secondo lui, avrebbero le capacità per conquistare la squadra colombiana: «Ci sono anche ottimi allenatori come Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor, o come il mio assistente Jhon Bodmer. Ce ne sono tanti... sono fantastici e li guardano, ma con un certo disprezzo».

«Si è sempre pensato che l'allenatore colombiano non sia bravo e mi sembra che sia ingiusto. È logico che ci critichino, ma è anche positivo che riconoscano in qualcosa che abbiamo capacità», ha concluso.

In effetti, l'incapacità della Colombia di qualificarsi per la Coppa del Mondo ha fatto ricordare a molte personalità dello sport, dagli ex calciatori ai giornalisti il periodo di José Néstor Pékerman al timone del «Tricolor». Alla guida della squadra «Cafetero», l'argentino è riuscito a qualificarsi per due Coppe del Mondo di fila (Brasile 2014 e Russia 2018). Oggi è responsabile della squadra nazionale venezuelana con un progetto a lungo termine.

Luis Fernando Suárez ha già esperienza nella direzione di coppe del mondo. Si è qualificato per la prima volta per l'Ecuador nell'edizione tedesca del 2006, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, e poi si è detto «presente» in Brasile 2014 con l'Honduras. Tuttavia, il suo obiettivo è ora fissato per raggiungere la sua terza Coppa del Mondo, ma con il Costa Rica.

I «Ticos» cercheranno di diventare la quarta squadra Concafaf a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar dopo aver affrontato la Nuova Zelanda nel ripescaggio intercontinentale, il prossimo 13 o 14 giugno a Doha, in Qatar.

Con una vittoria sulla Nuova Zelanda, la Costa Rica si unirà al Canada, agli Stati Uniti e al Messico come squadre di questa confederazione nella Coppa del Mondo.

L'ultima volta che una squadra della Concacaf ha affrontato il rappresentante della Confederazione calcistica oceanica (OFC) in uno spareggio è stato nel novembre 2013. All'epoca, il Messico sconfisse la Nuova Zelanda per 9-3 in totale, assicurandosi un quarto posto per l'evento brasiliano del 2014.

In mezzo al grande mazzo di nomi che hanno suonato per assumere la direzione tecnica della Colombia, il giornalista sportivo ha proposto Suárez.

«Come risultato di ciò che è stato fatto con il Costa Rica, dobbiamo esaminarlo. Devi guardarlo, tutto qui. Dato che c'è un assoluto disprezzo per il locale e l'amore per gli stranieri sta qui, allora so che è difficile per loro digerire quel nome e cognome, ma penso che gli esecutori lo sostengano. Due Mondiali, un uomo che arriva e ricostruisce una squadra attraverso un messaggio diretto», aveva detto qualche giorno fa.

Allo stesso modo, ha anche incluso tra le sue opzioni l'allenatore dei Millonarios, Alberto Gamero, «così tanti sguazzano, amo che lo facciano». Questo è un paese razzista, questo è debitamente dimostrato. E Gamero, per l'aspetto, perché non lo so... perché suda molto, perché suda molto, che perché ha molti braccialetti sulle braccia. So che dà fastidio a molte persone, ma cosa facciamo?» , ha concluso.

