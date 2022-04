God Level All Stars 2vs2: battaglie, tempo e come guardare il secondo giorno di oggi dal Cile

Dopo uno spettacolare primo giorno con più di 11.000 anime alla Movistar Arena di Bogotá, oggi domenica il God Level All Stars 2vs2 celebra il suo secondo appuntamento a Santiago del Cile. L'evento sarà al mitico Caupolican Theatre. Ci sono 16 coppie con i migliori freestyler del mondo che verranno misurati nel torneo. Questa disciplina dell'hip hop consiste nello svolgimento di battaglie rap, dove gli MC improvvisano con rime.

Ricordiamo che il primo appuntamento è stato vinto dal duo formato da Nitro (Cile) e Valles-T (Colombia). Hanno battuto il duo di Lokillo (Colombia) e Letra (Venezuela) in una finale serrata. Oggi dalle 16:00 sarà un giorno in cui si incontreranno di nuovo dagli ottavi di finale.

Valles-T e Nitro sono stati i vincitori del primo appuntamento di God Level 2022.

Si prevede che sarà una data in cui le coppie sono già un po 'più consolidate. Dalla parte dei rappresentanti peruviani, l'ultimo giorno non hanno avuto più fortuna e sono rimasti al primo turno, ad eccezione di Stick, che ha fatto un duo con il messicano RC. Sono caduti nei quarti di finale. Il duo di Papo (Argentina) e Jaze (Perù), uno dei favoriti e che ha causato più aspettative, non è riuscito a superare il secondo turno, dopo perdendo contro il duo Nitro-Valles-T. In Cile deve alzare la testa.

DUPLAS PARA GOD LIVELLO TUTTE LE STELLE 2022

La lista ha subito il calo dell'ultimo minuto di Blon e Sweet Pain dalla Spagna, quindi hanno dovuto sostituire Romiento (Cile) e Lokillo (Colombia). Ecco come sono le coppie che affronteranno punta de rimas in queste tre date rimanenti:

Chuty (Spagna) - Marithea (Colombia)

Jaze (Perù) - Papo MC (Argentina)

Nekroos (Perù) - Skone (Spagna)

Skill (Perù) - MP (Argentina)

Rapder (Messico) - Bearing (Cile)

Theorem (Cile) - Stuart (Argentina)

Klan (Argentina) - Manak (Spagna)

Gazir (Spagna) - Mecha (Argentina)

Lokillo (Colombia) - Testi in italiano (Venezuela)

Nitro (Cile) - Valli T (Colombia)

Steppe Wolf (Messico) - Kaiser (Cile)

Cacha (Argentina) - Metalinguistica (Cile)

Yartzi (Porto Rico) - SNK (Costarica)

Lancer Lirical (Venezuela) - Exodus Lirical (Repubblica Dominicana)

Skiper (Messico) - Riddle (Cile)

Stick (Perù) - RC (Messico)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

DATE E ORARI DEL LIVELLO DI DIO TUTTE LE STELLE

Inizialmente, era stato annunciato un tour del torneo in cui si sarebbero giocate sei date in quattro paesi diversi. Tuttavia, l'organizzazione ha riferito che per motivi di forza maggiore i giorni a Córdoba e Rosario (Argentina) non si terranno. Ecco perché ora ci sono quattro giorni che verranno giocati.

Data 2. Santiago del Cile è la sede scelta per la seconda tappa di God Level OGGI domenica 10 aprile. L'inizio dell'evento è previsto alle 16:00 (ora di Colombia, Messico e Perù), alle 17:00 (Cile), alle 18:00 (Argentina) e alle 23:00 (Spagna).

Data 3. Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, è teatro della penultima fase del 2VS2 del God Level, domenica 18 aprile. L'inizio dell'evento è previsto alle 15:00 (ora di Colombia, Messico e Perù), alle 16:00 (Cile), alle 17:00 (Argentina) e alle 22 (Spagna).

Data 4. Il gran finale del God Level si svolgerà a Madrid. Le 16 coppie arrivano nella capitale della Spagna a pieno regime, venerdì 22 aprile. L'inizio dell'evento è previsto alle 15:00 (ora di Colombia, Messico e Perù), alle 16:00 (Cile), alle 17:00 (Argentina) e alle 22 (Spagna).

COME GUARDARE GOD LEVEL ALL STARS

Quest'anno, la maggior parte dei posti è già stata venduta alla conferenza, per chi può vederlo di persona. Per chi vorrà seguirlo da casa, questa volta la meccanica sarà diversa.

God Level ha organizzato la trasmissione del torneo in diretta, ma non gratuitamente su YouTube come ha sempre fatto. Questa volta, la competizione potrà essere seguita attraverso la piattaforma Ubeat.

Pagando un importo di $9,99 potrai accedere al Total Pass, per vedere tutte le date. Puoi anche optare per il pass giornaliero che costa $3,99.

CONDUTTORI, DJ E JUECES

Sebbene i rapper saranno sempre il momento clou della giornata, ci sono ingredienti che danno agli spettacoli un tocco in più. Stiamo parlando dei presentatori o dei conduttori, di coloro che suonano la musica, dei DJ e di chi sarà responsabile dei voti, come le giurie.

Il mitico Missionario dell'Argentina torna sul palco per animarsi in questi giorni con Serko Fu dal Messico. Sulle targhe ci saranno anche due commissari: Jbeats dalla Colombia e Sonicko dal Messico.

E come giurati, Babi (Spagna), Danger (Messico), Omega (Cile) e Jota (Perù) sono stati annunciati. Tuttavia, c'è un altro giudice il cui nome non è stato ancora rilasciato.

PERCHÉ ACZINO NON È A LIVELLO DI DIO 2022?

Il messicano Mauricio Hernández, alias Aczino, è il massimo esponente di questa disciplina in spagnolo. Attualmente, è il due volte campione del mondo di Red Bull Batalla. Molti si chiedono perché Aczino non faccia parte di questo torneo.

lui stesso si è occupato di spiegarlo su Twitter. «Quest'anno mi mancherà un God Level, spero di partecipare al prossimo, ma questa volta devo preparare uno spettacolo per Vive Latino e ho bisogno che sia al 100%. Oltre al fatto che ho scritto due battaglie in cui una di esse richiede una preparazione speciale», ha scritto.

