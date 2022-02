Papo y Jaze conforman la última dupla que irá a God Level All Stars 2022

God _Level All Stars se realizará en abril en Colombia. | Fuente Instagram

God Level es una de las competencias tradicionales del freestyle en español y que viene promoviendo a los mejores exponentes de las batallas de rap. Recordemos que en el año 2019 en la competencia 3 vs. 3 realizada en México, Chile y Perú, los peruanos Jaze, Nekroos y Choque se convirtieron en campeones internacionales.

El año pasado regresó la competencia con varias fechas en México con equipos de cuatro personas por países siendo España el campeón vigente. Y este año ya se ha anunciado un nuevo ‘mundial’ de duplas: God Level All Stars.

Desde hace meses se vienen revelando los nombres de los freestylers que formarán parte del evento. La más reciente es la dupla conformada por Jaze junto a Papo MC de Argentina. Un anuncio que fue bastante celebrado por los aficionados.

Recordemos que en un inicio el peruano iba con el español Zasko; sin embargo, debido al cambio de fecha de God Level se tuvo que cambiar de dupla por compromisos del alicantino.

Así quedaron conformadas las duplas para God Level All Stars 2022:

Chuty (España) - Marithea (Colombia)

Jaze (Perú) - Papo MC (Argentina)

Nekroos (Perú) - Skone (España)

Skill (Perú) - MP (Argentina)

Rapder (México) - Blon (España)

Teorema (Chile) - Stuart (Argentina)

Klan (Argentina) - Mnak (España)

Gazir (España) - Mecha (Argentina)

Sweet Pain (España) - Letra (Venezuela)

Nitro (Chile) - Valles T (Colombia)

Lobo Estepario (México) - Kaiser (Chile)

Cacha (Argentina) - Metalingüística (Chile)

Yartzi (Puerto Rico) - SNK (Costa Rica)

Lancer Lirical (Venezuela) - Éxodo Lirical (República Dominicana)

Skiper (México) - Acertijo (Chile)

Stick (Perú) - RC (México)

FECHA Y LUGAR DE LA GOD LEVEL ALL STARS 2022

En un inicio, la competencia se había anunciado para febrero y marzo. Sin embargo, hace pocos días se dio a conocer la fecha para el evento. El viernes 8 de abril desde las 6 p.m. inician las batallas.

La sede es Bogotá Colombia, aunque no se sabe aún si esta será una de las fechas o será la única jornada. Recordemos que las últimas ediciones se han realizado en varios países.

PAPO SOBRE SU AMISTAD CON IBAI

En reciente entrevista a Infobae, Papo MC contó cómo fue que nació su amistad con Ibai y la forma cómo empezó a colaborar con uno de los streamers más vistos en español.

“Desde el día uno se mostró muy desinteresado en cuanto a la exposición o fama que tenía yo en Twitch, la cual era nula porque recién arrancaba. Él me mandó unos audios por Instagram diciéndome que disfrutaba mucho creando contenido conmigo porque era gracioso y teníamos buena energía y química. Cuando me preguntó para hacerlo más seguido, para mí fue un honor. Le dije: ‘La verdad que es imposible decirte que no. Pero de todos modos me da pudor, porque a mi no me sigue nadie y a vos un montón’. No me quería colgar de él. Su respuesta: ‘A mi me aportas diversión y calidad de contenido. No me importa cuantos te ven’. Creo que gran parte de la difusión que hoy tengo en Twitch fue gracias a las puertas que me abrió Ibai. Fue loco, porque encontré una persona dándome una mano desde Europa antes que en Argentina o Latam. Intenté replicar esa conducta a posterior. Por ejemplo, cuando faltaba alguien en Among Us yo siempre decía ‘puedo sumar alguien’ y aparecen nombres como Goncho, Duende, Dtoke, Skone. Los llamaba porque pensaba que son gente muy graciosa y creadores de contenido muy buenos que quizás no conocían en Europa y que si estaban ahí, iban a darse cuenta de lo buenos que eran”, contó.

