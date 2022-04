Così ha fatto Nairo Quintana nella prima tappa del Turkish Tour

Dopo essere arrivato quarto nella classifica generale del Tour of Catalonia un paio di settimane fa, Nairo Quintana è tornato in azione questa domenica nella prima tappa del Tour of Turkey, che si è giocata su 202 chilometri tra Bodrum e Kuşadası.

L'australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha conquistato la vittoria dopo un'impressionante definizione di sprint, battendo il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il connazionale Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco).

Da parte sua, Nairo, che inizia come uno dei forti candidati per il titolo in classifica generale, non ha subito battute d'arresto durante il giorno, quindi è stato in grado di finire al 14° posto con lo stesso tempo della squadra principale. Tuttavia, va notato che i primi tre corridori a tagliare il traguardo hanno ricevuto un bonus di dieci, sei e quattro secondi, rispettivamente.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

Altri ciclisti colombiani, come Jhojan García (Caja Rural) e Dayer Quintana (Arkéa Samsic), hanno perso cinque secondi contro il gruppo principale. Tuttavia, svolgono un ruolo di gregario nelle rispettive squadre.

La fuga della giornata consisteva in sei corridori: Halil Dogan (Bike Aid), Burak Aba (Spor Toto Cycling Team), Abraham Stockman (Saris Rouvy Sauerland), Julen Irizar (Paesi Baschi), Jonathan Clarke (Wildlife Generation Pro Cycling) e Vitaly Buts (Sakarya BB Pro Team). Tuttavia, questi sono stati colpiti dal plotone a 34 chilometri dalla fine.

L'americano Sean Bennett (China Glory) ha provato un attacco finale a 14 km dalla fine, ma è stato cacciato nella fase finale della giornata.

La seconda tappa si svolgerà questo lunedì con un percorso di 156,4 km tra le città di Selçuk e Alaçatı. La sfida principale della giornata sarà un porto di terza classe nel quarto trimestre del percorso: «Climb Prime» con 3,8 km con una pendenza media del 5,2%.

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

Nell'anteprima della competizione, Nairo ha dichiarato che il suo layout si adatta alla preparazione di cui ha bisogno per il Tour de France: «Sto andando a scoprire il Tour of Turkey, ma anche questo paese. D'altra parte, ho visto la gara molte volte in televisione, soprattutto nelle tappe di montagna. Le salite sono belle, lunghe e si adattano perfettamente al mio profilo.»

«Spero di essere in buone condizioni e di aver recuperato bene. Purtroppo, dopo la Volta a Catalunya, mi sono ammalato. Ho avuto la febbre da qualche giorno, ma ora sto bene. Spero di avere un buon livello in questo Turkey Tour 2022, in modo da poter competere in classifica generale», ha detto nelle dichiarazioni ai media ufficiali della squadra.

Infine, il ciclista boyacense ha spiegato che l'intenzione è che la squadra possa combattere anche nella confezione: «Il collettivo Arkéa-Samsic coinvolto in questa competizione permetterà anche a Nacer Bouhanni di giocare la sua carta durante le tappe velociste. Tutti saranno al tuo servizio in quel momento. Il nostro obiettivo è raggiungere il successo per la squadra con Nacer, ma nelle tappe di montagna spero di brillare».

1. Caleb Ewan (Australia/Lotto Soudal) - 4:38:15 ″

2. Jasper Philipsen (Bélgica/Alpecin-Fenix) - mt.

3. Kaden Groves (Australia/Team BikeExchange — Jayco) - m.t.

4. Danny van Poppel (Paesi Bori/Bora — Hansgrohe) - m.t.

5. Rick Zabel (Germania/Israele - Premier Tech) - m.t.

14. Nairo Quintana (Colombia/Arkéa Samsic) - m.t.

45. Jhojan Garcia (Colombia/Caja Rural — Assicurazione) - 0:05 ″

54. Dayer Quintana (Colombia/Arkea Samsic) - 0:05 ″

1. Caleb Ewan (Australia/Lotto Soudal) - 4:38:05 ″

2. Jasper Philipsen (Belgio/Alpecin-Phoenix) - 0:04 ″

3. Kaden Groves (Australia/Borsa bici a squadre - Jayco) - 0:06 ″

4. Danny van Poppel (Paesi Bassi/Bora — Hansgrohe) - 0:10 ″

5. Rick Zabel (Germania/Israele - Premier Tech) - 0:10 ″

14. Nairo Quintana (Colombia/Arkéa Samsic) - 0:10 ″

45. Jhojan Garcia (Colombia/Caja Rural — Assicurazione) - 0:15 ″

54. Dayer Quintana (Colombia/Arkea Samsic) - 0:10 ″

