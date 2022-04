Universitario vs Ayacucho FC LIVE: si affrontano a Cumana City per la Liga 1

Universitario vs Ayacucho FC: La squadra di crema affronta gli «Zorros» questa domenica 10 aprile allo stadio Ciudad de Cumana per la nona data del Torneo Apertura di Liga 1. Ecco tutti i dettagli.

Universitario arriva nella partita con l'Ayacucho FC dopo un trionfo contro l'ADT (2-1) e con quel risultato taglia una serie di tre partite senza vincere nel Torneo Apertura: sconfitta contro il Deportivo Municipal in trasferta (2-1) e il Deportivo Binacional a Juliaca (1-0); e un pareggio contro Cienciano a Monumentale. Le creme hanno tracciato la loro recente partita, ma le sensazioni nel gioco non piacciono ancora al tifoso «merengue».

Universitario dovrà affrontare l'altezza della provincia di Huamanga (2772 metri sul livello del mare) contro una squadra come l'Ayacucho FC che ha al seguito l'usura della sua recente partita per la Copa Sudamericana.

L'Ayacucho FC affronterà Universitario dopo la sconfitta contro il San Paolo (3-2) da parte del sudamericano giovedì 7 aprile e con la sensazione di poter avere più fortuna alla fine della partita. Inoltre, il dispiegamento fisico che ha causato un'usura significativa in quelli guidati da Alejandro Apud.

L'Ayacucho FC ha guadagnato terreno nella classifica del Torneo Apertura dopo aver recuperato da due sconfitte consecutive contro Cienciano (1-3) e Deportivo Binacional (2-3) con due risultati positivi: il pareggio con ADT come ospite e l'ultima vittoria contro l'UTC a Cumana City.

Gli «Zorros» hanno segnato 10 punti in otto partite giocate in Liga 1 e si classificano all'11° posto in classifica. Da parte sua, Universitario con 13 unità è al settimo posto.

L'allenatore dell'Universitario Álvaro Gutiérrez ha chiamato in avanti Andy Polo, recentemente assunto dal club, dopo aver rilasciato una dichiarazione sulla soluzione dei suoi problemi personali. Pertanto, l'attaccante potrebbe fare di nuovo il suo debutto con una camicia color crema.

L'allenatore uruguaiano non potrà contare sul portiere José Carvallo e sull'infortunato Aldo Corzo. E l'inclusione di Alberto Quintero è in attesa di osservazione e revisione medica. Pertanto, Diego Romero sarebbe rimasto in porta e Ivan Santillán sarebbe tornato nella squadra titolare.

CANALE TV PER GUARDARE UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

La partita Universitario vs Ayacucho FC sarà trasmessa su Gol Perú attraverso il segnale pay TV Movistar Tv sui canali 14 e 714 HD. Il duello può anche essere guardato in diretta e in diretta tramite streaming tramite l'app Movistar Play.

L'attaccante Alex Valera ha segnato cinque gol nella maglia dell'Universitario in Liga 1 2022

POSSIBILI FORMAZIONI UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

Università: Diego Romero; Piero Guzman, Federico Alonso, Nelinho Quina; Gerson Barreto, Angelo Cayetano, Jorge Murrugarra, Ivan Santillan; Piero Quispe, Rodrigo Vilca e Alex Valera.

Ayacucho FC: Italo Espinoza, Minzum Quina, Edinson Chavez, Aldair Salazar, José Guidino, Jair Toledo, Juan Morales, Eric Barrios, José Parodi, Cristian Techera e Nicolas Royón.

PROGRAMMA DELLA PARTITA UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

- Perù: 15:30

- Messico: 14:30

- Stati Uniti (Miami): 15:30

- Colombia: 15:30

- Ecuador: 15:30

- Venezuela: 16:30

- Bolivia: 16:30

- Paraguay: 17:30

- Uruguay: 17:30

- Cile: 17:30

- Argentina: 17:30

- Brasile: 17:30

- Spagna: 21:30

ULTIME PARTITE UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

14/08/21 Università Ayacucho FC 1-1

15/05/21 Università Ayacucho FC 3-3

18/09/20 Università 1-0 Ayacucho FC

09/11/19 Università 3-2 Ayacucho FC

25/05/19 Ayacucho FC 2-0 Università

29/09/18 Università Ayacucho FC 4-2

10/06/18 Università 1-1 Ayacucho FC

20/04/18 Università Ayacucho FC 4-2

04/03/18 Università 1-1 Ayacucho FC

26/11/17 Università Ayacucho FC 3-3

29/07/17 Università 2-0 Ayacucho FC

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

