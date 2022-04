Pasqua nella giungla peruviana: i migliori piatti tipici offerti da questa regione

La Pasqua è arrivata ed è tempo di preparare tutto per le vacanze nel caso in cui stiate pianificando un lungo viaggio per schiarirvi le idee in queste stagioni. Quale posto migliore per visitare la giungla peruviana, sia per le sue aree tropicali che per la gastronomia che hanno conservato secoli. Piatti che sicuramente ti lasceranno a bocca aperta e che vorrai provare a casa.

Pertanto, ti presentiamo un elenco dei migliori piatti tipici che la regione offre in modo che quando visiti la zona, saprai cosa provare e vivere così un'esperienza indimenticabile. Secondo Marca Peru, la cucina amazzonica, considerata una delle più squisite al mondo per l'uso indiscusso dei suoi ingredienti, sapori e consistenze; elementi che stimolano i sensi e risvegliano sensazioni senza pari.

I JUANES

Uno dei più conosciuti della capitale peruviana, visto anche in serie e film nazionali. È un piatto di Moyobamba che assomiglia a un tamale molto grande a base di riso, pollo o pollo e uova. A prima vista sembra un semplice sacchetto di riso, ma i suoi ingredienti gli conferiscono quel sapore diverso della giungla.

Il riso copre come se fosse una coperta, il pollo già condito e l'uovo a pezzi. Puoi mangiarlo con una bibita fresca o un succo di frutta, a volte chi viaggia dalla giungla alla capitale arriva in quantità, per prezzi e gusti. È senza dubbio un piatto dal gusto molto gradevole in grado di soddisfare i palati più esigenti.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

EL TACACHO CON CECINA

Un altro piatto emblematico della giungla peruviana ben noto per la sua consistenza e sapore. È costituito da banana verde (fritta o arrosto) che viene schiacciata e mescolata con lo strutto. Inoltre, è accompagnato dalla cecina (maiale essiccato e affumicato) e dal chorizo (salsiccia a base di intestini sottili del maiale ripieni di carne macinata ben stagionata dello stesso animale). A volte può prudere un po ', ma quel tocco gli conferisce un sapore diverso da succhiarti le dita, non smettere di cercarlo se decidi di viaggiare nella giungla.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

PATARASHCA

Patarashca è l'ideale per gli amanti del pesce. È un delizioso pesce di fiume condito con spezie tipiche della giungla peruviana, avvolto in una foglia e arrostito nel carbone. Ecco perché è una combinazione perfetta che fa sì che il pesce abbia un aroma e un sapore speciali. In questo modo a prima vista attira i clienti, anche quello che li vedono per la prima volta.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

POLLO INCHICAPI CON ARACHIDI

È una squisita zuppa amazzonica, che ha come ingrediente peculiare il pollo allevato in un recinto (pollo domestico), arachidi liquefatte o macinate, mais, manioca e coriandolo. Una zuppa unica che vale la pena gustare, nonostante il suo colore giallo. Non è la stessa cosa del brodo o del brodo di pollo, poiché la sua preparazione fa la differenza.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

CASSERUOLA PESCE

Questo piatto consiste in uno spezzatino o spezzatino a base di vari pesci e molluschi, come: nasello o branzino, calamari, cozze, cernia, gamberi, polpi. Una cosa importante da notare è che sono tutti mescolati con riso e verdure bollite (pepe, carota, pomodoro, ecc.).

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

CHAUFA AMAZZONE

È un piatto facile e veloce da preparare. È delizioso se lo accompagniamo con il pepe charapita. D'altra parte, è una rappresentazione massima della fusione, tra cibo cinese e cibo della giungla peruviana. Il riso chaufa amazzonico è una variante del tradizionale chaufa, con la differenza che contiene ingredienti regionali. Alcuni di questi ingredienti regionali vengono utilizzati per preparare gli stufati più esotici della giungla peruviana.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

