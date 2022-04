Jaguares de Córdoba ha confermato il disimpegno di Johan Arango a causa di «disagi familiari»

Il campionato BetPlay I 2022 non è finito e c'è già una prima vittima ufficiale di un attaccante che non sarà in grado di finire il semestre con il suo club.

Questo è il calciatore del Vallecaucano, Johan Arango, che all'età di 31 anni ha riferito di non essere in grado di continuare la stagione con Jaguares de Córdoba, una squadra che aveva raggiunto il 24 febbraio di quest'anno e in cui è riuscito a giocare cinque partite per mano del direttore tecnico César Torres.

Attraverso un comunicato stampa, il club Monteria ha confermato che sia Arango che il difensore centrale Hector Urrego non continueranno con la squadra felina. Il dipartimento comunicazione degli undici cordoba non ha approfondito i motivi per cui Johan ha lasciato la squadra, ha solo annunciato che a causa di problemi con la sua famiglia, rinuncerà agli allenamenti e alle partite della Lega 2022 e della BetPlay Cup.

Questa è stata la dichiarazione del team sul suo account Twitter questo sabato mattina, 9 aprile:

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

Dall'8 marzo al 3 aprile, Arango ha giocato partite contro Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga e Rionegro Águilas, registrando un assist e un cartellino giallo in due vittorie, due sconfitte e un pareggio.

Arango proveniva dal club Deportivo Binacional del Perù, dove non è stato risparmiato dai costanti scandali extra-sportivi che hanno circondato la sua carriera professionale dal 2009 ad oggi.

Tuttavia, in questa occasione, l'ex attaccante dell'Independiente Santa Fe ha messo la sua salute mentale e quella dei suoi cari prima del suo lavoro, in modo simile a quanto accaduto nella BetPlay I 2021 League all'ex giocatore della nazionale colombiana Fredy Guarín, che per motivi personali lasciò il Millonarios FC in sette partite giocate con l'allenatore Alberto Gamero.

Dopo il disimpegno ufficiale di Arango dalla squadra di Montería, il futuro dell'atleta emerso dalle divisioni inferiori d'America a Cali è incerto. Con una vasta esperienza nel calcio colombiano e con brevi passi nel calcio messicano, arabo e peruviano, questo potrebbe essere uno degli ultimi viaggi professionistici di Johan, la cui indisciplina ha influenzato anche la sua proiezione per raggiungere il calcio europeo.

Per quanto riguarda Jaguares, la squadra di Monterian marcia tredicesima nella BetPlay I League 2022 con 17 punti accumulati e una differenza reti di -4. La squadra di César Torres ha ancora sei partite nel «tutti contro tutti» e combatterà per entrare nei fuoricampo della semifinale per definire il prossimo campione colombiano.

Dall'11 aprile al 15 maggio, Jaguares affronterà Once Caldas, La Equidad, America da Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellin (DIM) e Junior da Barranquilla.

