Queste sono le quattro fiction più viste su Netflix al mondo

Sono state svelate le fiction più popolari dai consumatori di Netflix, e in quella classifica, una fiction latinoamericana, la produzione argentina Granizo (All Hail), con Guillermo Francella, l'attore del premio Oscar The Secret of His Eyes. E, come previsto, anche la seconda stagione di Bridgerton ha raggiunto il numero 1, con numeri da capogiro.

Nella seconda stagione di «Bridgerton» la storia si concentra sul visconte Anthony e sulla sua ricerca di una moglie. (Netflix)

Dopo una grande prima stagione - che ha guidato l'universo della serie fino all'arrivo del fenomeno coreano di The Squid Game - questo secondo capitolo della serie creata dalla showrunner Shonda Rhimes, indossa la corona della regina con quasi 252 milioni di ore di visione, rendendolo il titolo più visto in una settimana nell'elenco delle fiction parlate in inglese. Una bella cifra per competere con lo storico numero 1, Squid Game appunto, che domina con quasi 572 milioni.

Bridgerton, basato sui romanzi di Julia Quinn, non solo ha affascinato il pubblico tanto da integrare la Top 10 in 39 paesi, ma ha anche spinto la prima stagione a risalire al secondo posto, con 53 milioni di ore di visione. Al numero 3 è stata seguita dal reality show Is It Cake? (È Cake?) , con 26,5 milioni.

Ryan Reynolds è il protagonista di questa storia futuristica in cui è accompagnato da Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Jennifer Garner. (Netflix)

Tra i film in lingua inglese, The Adam Project, con Ryan Reynolds, Zoe Saldaña e Mark Ruffalo, si è classificato al primo posto con quasi 18 milioni di ore di visione. Ciò gli ha permesso anche di far parte del gruppo delle fiction più popolari nella storia della piattaforma: si è classificato 5°, con 227 milioni.

Un'altra fiction che sta andando forte è The Bubble (The Bubble), la nuova commedia di Judd Apatow, che è riuscita a classificarsi 2 con più di 12 milioni di ore guardate. Nel frattempo, il documentario Don't trust anyone: sulle tracce del re delle criptovalute ha superato i 12 milioni.

Guillermo Francella, l'attore del premio Oscar «Il segreto dei loro occhi», è il protagonista del nuovissimo successo «Hail». (Netflix)

Per quanto riguarda le fiction internazionali, Hail e Business Proposal (Business Proposal) sono in testa rispettivamente tra film e serie. Il film con Guillermo Francella (The Clan, My Masterpiece) è stato nella Top 10 di 32 paesi e si è piazzato al primo posto nella classifica mondiale con più di 24 milioni di ore di visione. Racconta la storia di un meteorologo, Miguel Flores, che commette un errore nelle previsioni del tempo e non avverte la popolazione della caduta della grandine, che trasforma la sua popolarità in odio collettivo e lo spinge in un viaggio di scoperta emotiva.

Un altro film che ha misurato molto bene in questa categoria è stato Black Crab (Black Crab), con Noomi Rapace: è entrato nella Top 10 di 78 paesi e ha accumulato più di 11 milioni di ore guardate. Ciò ha reso il lavoro di Adam Berg, che segue sei soldati in un mondo post-apocalittico mentre svolgono una missione misteriosa, al 5° posto nella lista delle finzioni più popolari nella classifica globale.

Le serie coreane continuano ad affascinare il pubblico: «Job Proposal» è il numero 1 da quattro settimane. (Netflix)

Forse come eredità del grande impatto che The Squid Game ha avuto, le serie coreane riescono a raggiungere grandi livelli di pubblico. Una proposta di lavoro ne è un esempio: questa fiction, che rivisita in modo moderno e intelligente la trama del povero ragazzino ricco, è stata saldamente al primo posto delle produzioni televisive internazionali per quattro settimane con 32,5 milioni di ore di visione.

Non è solo il titolo sudcoreano in classifica: altri che stanno misurando molto bene sono Venticinque Ventuno (Venticinque Ventuno), Juvenile Justice, Forecasting Love and Weather e la serie zombie We're Dead (All of Us Are Dead) che dopo 10 settimane continua nella lista con quasi 9,5 milioni di ore guardate.

