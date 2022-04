Pedro Castillo guida il 5° Consiglio dei ministri decentralizzato a Puno

Il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, guida il Quinto Consiglio dei Ministri decentrato nella regione di Puno. Alla sessione hanno partecipato il capo del gabinetto ministeriale, Aníbal Torres; i ministri di Stato; il governatore regionale di Puno, Germán Alejo Apaza; e sindaci provinciali e distrettuali.

Durante l'incontro, viene elaborata l'Agenda di sviluppo territoriale di Puno, basata sulla prioritizzazione delle richieste della regione per colmare le lacune a favore della popolazione.

In precedenza, il presidente Pedro Castillo ha partecipato alla consegna di oltre 14 tonnellate di prodotti per la cura di 682 abitanti del distretto di Huata, a Puno, dove ha ribadito il sostegno alle famiglie più vulnerabili in questa giurisdizione del paese.

Il capo dello Stato era accompagnato dal Ministro dello Sviluppo e dell'Inclusione Sociale, Dina Boluarte.

ANIBAL TORRES

Con più di un'ora di ritardo, il capo del Gabinetto dei Ministri ha aperto la sessione con un discorso in cui ha evitato di menzionare Adolf Hitler, ma ha colto l'attimo per confrontarlo con l'ex presidente Alberto Fujimori, affermando che «anche il criminale più esperto può fare opere positive».

Ha anche detto di non essere aggrappato alla posizione di premier e che «sosterremo il governo di Pedro Castillo ovunque ci troviamo, perché non siamo qui per la posizione ma per difendere gli interessi del Paese».

«È stato l'autore mediato per il rapimento, la tortura e lo smembramento degli studenti di La Cantuta, così come l'incendio dei loro resti e la sepoltura clandestina sulla strada da Lima a Cieneguilla. Posso solo dire che non hai fatto qualcosa di buono? Mi mancherebbe la verità. Sono una persona onesta e dico la verità, non ho paura di nulla, perché non mi aggrappo alla posizione. Ho imparato a sopravvivere con il mio lavoro e non solo a chiedere l'elemosina per lavori come hanno fatto altri in 200 anni di vita repubblicana», ha aggiunto.

Aníbal Torres difende il discorso di Hitler a Puno | VIDEO: Canal N

D'altra parte, e lasciando da parte le polemiche, ha indicato che le riunioni ministeriali alle riunioni hanno portato alla disposizione in base alla quale il 91% o il 98% del guano insulare è destinato alla distribuzione agli agricoltori nazionali ed esportare il resto; così come la norma che consente l'uso di latte fresco e un minimo percentuale di latte in polvere per l'elaborazione del prodotto nella sua versione evaporata.

Il capo del PCM ha sottolineato che tale misura avvantaggia i vincitori nazionali e sconvolge un determinato settore che sarà danneggiato dalla disposizione. Su questo punto, ha sottolineato che il governo è stato eletto per governare a favore della maggioranza dei peruviani.

«Se siamo democratici, dobbiamo rispettare la volontà del popolo perché quella è la democrazia, cioè lo Stato di diritto», ha sottolineato.

Torres Vásquez ha ribadito il suo appello a superare le discrepanze politiche e i fallimenti al fine di raggiungere un accordo, mettendo avanti il Perù, al fine di lavorare per soddisfare i bisogni più urgenti della popolazione.

A questo proposito, si è congratulato con il Congresso della Repubblica per aver approvato il disegno di legge che il ramo esecutivo ha inviato per esentare i prodotti dal paniere di base dall'imposta generale sulle vendite (IGV).

«Dobbiamo lavorare insieme e stiamo aspettando che il Congresso invii l'autografo della legge per pubblicarlo immediatamente, perché lo stomaco dei peruviani non lo sopporta più», ha detto.

Il capo del PCM ha anche detto che il ramo esecutivo ha presentato un disegno di legge per riformare la Costituzione per eliminare monopoli, oligopoli, posizioni dominanti, accaparramenti e speculazioni.

