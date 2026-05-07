Sheinbaum pide no politizar visita de BTS a Palacio Nacional: explica por qué le solicitó al grupo de K-pop salir al balcón

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no politizar la visita del grupo de K-pop, BTS, tras las especulaciones sobre el significado de la reunión y entorno a la comparatoria de la cifra de personas que asistieron a ver a la banda musical con la que presuntamente se registra en eventos de la oposición.
“No hay que politizarlo, porque no, no, no debemos. O sea, no debemos politizar la visita de BTS aquí, no lo debemos hacer, porque, eh, no tiene ese sentido”, dijo en Palacio Nacional.
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