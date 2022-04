Ecco come funzionerà TransMilenio durante la Settimana Santa a Bogotà

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

In una dichiarazione, l'ufficio del sindaco di Bogotà ha specificato che TransMilenio opererà nei suoi normali orari e operazioni durante i giorni della Settimana Santa.

Innanzitutto, giovedì 14 e venerdì 15 giorni festivi, il sistema di trunk funzionerà durante le stesse ore di funzionamento dal lunedì al sabato, dalle 4:00 alle 22:00.

Per quanto riguarda gli autobus del sistema di trasporto pubblico integrato (SITP), l'ufficio del sindaco ha suggerito agli utenti di consultare l'applicazione TransmiApp, poiché i veicoli non iniziano o terminano il funzionamento contemporaneamente. Con questo strumento, i passeggeri saranno in grado di controllare i viaggi in tempo reale e quindi pianificare i loro percorsi.

La polizia nazionale ha lanciato il piano della Settimana Santa «Be Passionate about Life», che conta 90.000 uomini e donne, 54.600 dei quali saranno dedicati esclusivamente ad attività legate alla tranquillità, alla protezione e alla facilità di viaggio dei viaggiatori in questa settimana principale.

Un totale di 11.000 uomini e donne serviranno come polizia in 3.061 chiese e templi religiosi, mentre 3.300 saranno di stanza in 569 siti turistici in tutto il paese.

La componente complessiva della componente di polizia per Pasqua comprende anche: 29.000 agenti di polizia per la sorveglianza, 5.900 del Dipartimento del traffico e dei trasporti, 2.500 per il turismo e l'ambiente (Direzione della protezione e dei servizi speciali), 600 della direzione degli anti-narcotici, 300 della polizia Aviation Area, 1.500 Carabinieri, 3.200 dal Dipartimento Intelligence, 600 dalla Direzione Anti-rapimento e Anti-estorsione, 700 dalla Polizia Fiscale e Doganale, 1.600 dalla Direzione Investigazioni Criminali e INTERPOL e 7.500 dalla Direzione Nazionale delle Scuole, tra gli altri.

L'istituzione dispone attualmente di 31 elicotteri, 13 aerei e 35 droni per supportare i compiti di controllo e sorveglianza dall'aria.

Il 7 aprile, il sindaco Claudia López ha presentato le misure di sicurezza e il piano di mobilità che saranno attuati nella capitale colombiana durante la Settimana Santa.

«Ci stiamo preparando per la Settimana Santa, una stagione di riflessione molto speciale per i cittadini e per quelli di noi che professano la fede cattolica», ha detto il sindaco di Bogotà, che ha ricordato che durante questo periodo migliaia di persone da Bogotà lasciano la capitale e arrivano anche migliaia di turisti. Il presidente ha assicurato che il Ministero della Mobilità, la Polizia Stradale e Bogotá - Regione Metropolitana hanno istituito squadre umane e logistiche per il Piano Esodo e Ritorno, in cui si stima che tra l'8 e il 17 aprile saranno mobilitati circa 760.00 veicoli.

Nei nove corridoi di uscita e di ingresso della città ci saranno piani semaforici, attrezzature di transito, logistica e gru che supporteranno il movimento dei viaggiatori da svolgere senza intoppi, ha detto l'ufficio del sindaco.

Per il ritorno dei viaggiatori, domenica 17 aprile, opereranno il picco e la targa regionali.

Non ci saranno restrizioni di ingresso prima di mezzogiorno. Da mezzogiorno alle 16:00 solo le auto la cui ultima cifra della targa è un numero pari potranno entrare a Bogotà. Tra le 16:00 e le 20:00, solo i veicoli con targhe dispari saranno in grado di farlo.

Questo picco e piatto regionale è stato un successo, ha permesso alle persone di tornare tranquillamente, con meno incidenti, con un flusso maggiore, una velocità adeguata e prudente e in un modo più confortevole.

