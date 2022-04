Attenzione agli studenti: dal 18 al 21 aprile verranno applicati i test Sabre 3, 5, 7 e 9

Nelle ultime ore, il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Istituto colombiano per la valutazione dell'istruzione (Icfes) hanno annunciato che i test di sciabola per i gradi 3, 5, 7 e 9 si terranno tra il 18 e il 21 aprile.

Quest'anno il test sarà applicato a 200.000 studenti provenienti da 1.300 sedi educative selezionate nei 32 dipartimenti del paese.

«Sono grato per il sostegno dei rettori che lavorano permanentemente per la comunità e li invito a lavorare questo mese per lavorare allo svolgimento dei test di sciabola 3, 5, 7 e 9 sotto la modalità carta e matita, ricorda che la componente virtuale si è tenuta l'anno precedente «, ha affermato il ministro dell'Istruzione, María Victoria Angulo.

Ha aggiunto che con questi test sarà possibile identificare dove si trovano queste sfide educative nel paese e servire come input per progettare una politica più vicina a ciò che ogni regione e ogni istituto scolastico richiede.

Da parte sua, il direttore generale di Icfes, Mónica Ospina Londoño, ha avvertito che l'istituzione vuole «lasciare un processo strutturato nel paese con la creazione di una base per il monitoraggio delle traiettorie scolastiche complete dalla scuola primaria alla scuola media e quindi consolidare una delle componenti essenziali. del miglioramento continuo della qualità dell'istruzione in Colombia».

Il funzionario ha anche ricordato che i bambini e gli adolescenti che sosterranno questi test di sciabola 3, 5, 7 e 9 dell'istruzione di base primaria e secondaria, sono quelli che stanno studiando i gradi 4, 6, 8 e 10 quest'anno.

Su ciò che questi test valuteranno, il direttore di Icfes ha chiarito che, «in questo nuovo ciclo e linea di base dei test Sabre 3, 5, 7 e 9°, oltre a valutare diverse aree di conoscenza, otterremo informazioni complementari sullo sviluppo delle abilità socio-emotive e alcuni associati fattori che sono correlati e possono essere con un'enfasi sullo sviluppo delle competenze degli studenti».

Pertanto, secondo il ministero, gli studenti che verranno valutati presenteranno test relativi alle capacità comunicative in lingua, lettura e matematica. E per il quinto, settimo e nono studenti presenteranno test in scienze naturali ed educazione ambientale, pensiero cittadino e, infine, abilità comunicative in lingua con un test di scrittura.

MinEducation e Icfes hanno osservato che verranno applicati anche tre questionari ausiliari al fine di raccogliere informazioni socioeconomiche, fattori associati e abilità socio-emotive degli studenti. Anche gli insegnanti e i capigruppo devono presentare il secondo questionario sopra menzionato.

Icfes ha anche chiarito che le istituzioni educative che parteciperanno ai test sono state selezionate da un campione, poiché la rappresentanza è stata richiesta in base alla natura dell'Istituto scolastico (ufficiale, non ufficiale) e alla sua posizione (urbana, rurale), tra le altre caratteristiche.

A questo proposito, il Ministero della Pubblica Istruzione ha commentato che, «poiché si tratta di un test campione e controllato, con rappresentanza nazionale e regionale, una relazione generale sarà pubblicata nel 2022 e non ci saranno risultati a livello di istituto scolastico».

Inoltre, questa applicazione prevedeva un progetto di esempio che consentisse la generazione di stime a livello di dipartimento.

