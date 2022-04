«Viene data loro l'improvvisazione»: Gibrán Ramírez Reyes ha battuto Sheinbaum per un evento sulla riforma dell'elettricità

Prematuramente, diversi funzionari legati alla Quarta Trasformazione (Q4) hanno invitato i cittadini a partecipare a una manifestazione il 6 aprile presso il Monumento al Rivoluzione per sostenere la riforma elettrica promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tra le persone che hanno promosso questo incontro c'era il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, che è stata aspramente criticata per aver condiviso il poster sui suoi social network, oltre a sollecitare la popolazione a partecipare.

Dopo l'evento, diverse risposte sono state fatte da diversi personaggi, tra cui membri del National Regeneration Movement (Morena), che si sono espressi contro le decisioni prese dal quarto trimestre.

È stato il caso dell'analista politico Gibrán Ramírez Reyes, che non ha perso tempo e si è precipitata contro il presidente della capitale per la sua partecipazione a questo comizio. Inoltre, ha anche ricordato che Alfonso Ramírez Cuéllar ha deciso di invitare a questo stesso incontro, ma con lo scopo di parlare della revoca del mandato.

«Ramírez Cuéllar chiede la mobilitazione per il richiamo e Claudia Sheinbaum per la compagnia elettrica. Ciò che sanno fare meglio è senza dubbio l'improvvisazione e il grido di 'presidente'», ha scritto il collega accademico dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM).

Un'altra persona che ha mostrato la sua insoddisfazione è stata la giornalista Azucena Uresti. Attraverso il suo account Twitter ha condiviso diverse immagini e video. In uno di questi materiali si possono vedere due botargas, uno del presidente della capitale e l'altro López Obrador che balla al ritmo dei tamburi.

Un altro comunicatore che ha anche evidenziato le irregolarità di questo evento è stato Joaquín López-Dóriga, che ha mostrato un video che mostra presunti camion «trainati» che hanno partecipato al monumento alla Rivoluzione. «E' un saggio per la consultazione di domenica», ha scritto.

Jorge Berry, giornalista radiofonico, ha definito «sgradevole» il discorso che S. heinbaum Pardo ha concesso, senza timore delle conseguenze delle sue parole, ha messo in dubbio il lavoro dei direttori dell'INE e ha assicurato che «non hanno morale autorità»; ha anche sottolineato che, con le loro azioni, «odiano la partecipazione del popolo» in modo che le scatole saranno presumibilmente collocate in luoghi nascosti e hanno dato poca pubblicità alla consultazione.

«Com'è spiacevole vedere qualcuno che consideravi intelligente, fare un discorso di odio, ma soprattutto, di sottomissione a qualcuno meno intelligente. Il fanatismo convincente di @Claudiashein, che ha già perso ogni traccia di un democratico», (sic), ha scritto.

Durante l'evento, Claudia Sheinbaum ha preso la parola e ha assicurato di essere all'evento sia un funzionario che un cittadino, perché è stata eletta per rappresentare la volontà popolare. «Sono qui come cittadino, ma anche come capo del governo. Sono stata eletta a capo di un governo che avrebbe posto fine alla corruzione e agli sprechi da parte dei governanti», ha detto.

Queste parole sono state criticate dalla politologa Denise Dresser, che ha sottolineato le irregolarità del presidente della capitale, come la violazione del divieto elettorale per atti di proselitismo.

«Sono qui come cittadino, ma anche come capo del governo, violando la Costituzione, ignorando il divieto elettorale, facendo proselitismo politico impedito dalla legge, perché come il presidente che venero, la legalità non mi importa, né mi importa se sono presidente», ha scritto anche lo scrittore.

Prima della fine dell'evento, ha ribadito il suo sostegno alla possibile riforma elettorale che il presidente proporrà, che richiederebbe che i consiglieri siano votati dalle elezioni elettorali. Una volta che la presidente ha concluso il suo evento, Eugenia León ha cantato l'inno nazionale messicano.

