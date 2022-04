Rafael López Aliaga segna la distanza con Jorge Montoya dopo espressioni dispregiative sulle colline di Lima

Rafael López Aliaga critica le dichiarazioni di Jorge Montoya. VIDEO: RPP

Il leader di Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha preso le distanze da quanto detto dal portavoce del suo banco al Congresso della Repubblica, Jorge Montoya, che ha detto il 5 aprile che aveva informazioni che stavano progettando di «scendere dalle colline» per saccheggiare Lima, in relazione al coprifuoco imposto dal governo Pedro Castillo.

«La misura è molto dura, molto drastica ed è stato perché le informazioni disponibili, a meno che non abbiano raggiunto le mie orecchie, è che oggi stavano progettando di saccheggiare Lima, scendere dalle colline per saccheggiare la città, non solo qui ma in diverse parti del paese, ma la capitale è un luogo emblematico e deve essere protetto», ha commentato il legislatore ai media dall'esterno del Palazzo legislativo.

A questo proposito, López Aliaga ha chiarito che questa era l'opinione di Montoya e non quella del partito celeste. Ha anche detto di aver interrogato l'ammiraglio sui presunti rapporti di intelligence che aveva ricevuto, tuttavia le sue risposte non lo hanno convinto.

«Non c'è stata una riunione di banco, questa è stata un'opinione personale del signor Jorge Montoya. Gli ho già parlato e gli ho chiesto del rapporto dell'intelligence, mi ha risposto in modo molto vagamente», ha detto in RPP.

«Se ci fosse stata gente che faceva disordini e saccheggi, la polizia dell'intelligence avrebbe oggi una conferenza stampa annunciando di aver catturato tre, quattro gruppi che avrebbero fatto scalpore spettacolare», ha proseguito.

Sull'immobilizzazione sociale del 5 aprile, l'ex candidato alla presidenza ha criticato l'Esecutivo per essere andato contro la Costituzione violando la libera circolazione e il diritto di lavorare senza una vera fonte di sostentamento.

«Mettere un giorno al capriccio di Castillo e di tutta la sua gente, un giorno di paralizzazione di 10 milioni di persone senza supporto tecnico o legale, è andare contro la Costituzione peruviana, il libero transito, il diritto al lavoro, la libertà di movimento», ha detto.

«Non c'è stata una sola cattura del presunto rapporto dell'intelligence. Ecco perché chiedo spiegazioni sia all'ammiraglio Montoya che a Castillo, chiedo loro come partito di rinnovamento popolare. Non vedo alcuna azione di intelligence che si materializzi nella cattura dei presunti gruppi violenti», ha aggiunto.

Infine, si è scusato per le dichiarazioni del suo deputato. «Mi scuso con la gente di Lima per quella frase ingiusta sulle colline che stanno scendendo. Sulle colline vivono le persone più dignitose, dignitose, che lavorano più duramente, che ottengono il massimo dalla larghezza, quelle che soffrono di più nel nostro paese. Abbiamo un lavoro sociale molto intenso», ha concluso.

JORGE MONTOYA È PRONUNCIATO

Dopo aver ricevuto migliaia di critiche per essersi riferito in modo denigratorio a un settore della popolazione di Lima, Jorge Montoya ha usato i suoi social network per chiedere ai suoi follower di «non lasciarsi trasportare da qualche interpretazione errata nelle mie dichiarazioni, sono dalla tua parte e te lo devo».

«Sarebbe più che poco saggio spiegare la dimensione reale della mia strategia per combattere il comunismo», conclude il suo messaggio. Dopo la sua pubblicazione, ha ricevuto ancora più attacchi da parte degli utenti su Twitter per non aver fatto un mea culpa sulle loro dichiarazioni e si sono solo giustificati con un'interpretazione errata.

