JEP ha avviato un incidente di oltraggio contro l'Unità di protezione nazionale per una presunta mancanza di garanzie per gli ex combattenti

Per aver assegnato un veicolo, a quanto pare, difettoso allo schema di sicurezza di un ex combattente della guerriglia estinta delle FARC e non avergli fornito una soluzione, nonostante una tutela coinvolta, la Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) ha avviato un incidente di oltraggio al direttore del Unità di protezione nazionale (UNP), Alfonso Campo Martinez.

Alla radio La W hanno affermato che nella sezione di non riconoscimento del PEC hanno preso quella decisione, poiché nonostante il fatto che il firmatario dell'accordo di pace debba essere dotato di misure protettive, con quell'auto, che sostiene sia costantemente in fallimento, è a rischio.

Alla radio, hanno spiegato che di fronte alla situazione l'ex guerriglia ha presentato una tutela e poiché l'UNP non risolve ancora questo problema, il JEP ha avviato l'incidente di disprezzo per il quale Campos Martínez dovrà rilasciare scariche scritte in un massimo di cinque giorni.

A febbraio, il tribunale di pace ha presentato una richiesta simile per Pasto Alape, delegato del Partito dei Comuni al Consiglio Nazionale per la Reincorporazione.

L'ex membro del defunto segretariato delle FARC aveva denunciato le falle nel suo schema di sicurezza e aveva avvertito del rischio per la sua vita, durante un'audizione con la Giurisdizione Speciale per la Pace tenutasi lo scorso novembre.

In quella riunione, il membro del partito dei Comuni ha presentato situazioni chiare in cui la sicurezza fornitagli dall'UNP si indebolisce in diverse occasioni e ha rivelato il cattivo stato dei veicoli ufficiali assegnati per i loro movimenti.

Ha dato come esempio il giorno in cui ha dovuto recarsi a La Guajira dove si trovava nella sepoltura di un ex combattente e ha svolto altre attività di reinserimento sociale ed economico; e poi si è recato ad Antioquia. «Ho fatto il tour senza una protezione completa, perché l'UNP ha approvato solo il movimento di un guidatore con un furgone convenzionale».

Ha anche spiegato che in alcune occasioni i suoi accompagnatori sono stati inviati su voli di altre compagnie aeree per conto suo e che in molte occasioni ha dovuto viaggiare da solo o con pochissime escort.

Non è la prima volta che Alape mette in guardia sulla sua incolumità. Durante il Consiglio nazionale per la reincorporazione del 2021, ha ritenuto il governo nazionale responsabile in una lettera indirizzata al ministro dell'Interno, Daniel Palacios, di ciò che potrebbe succedergli a causa della riduzione del suo schema di sicurezza. La lettera è stata inviata il 28 gennaio 2021.

«Ho messo a verbale e ho ritenuto il governo nazionale responsabile del rischio rappresentato dallo sfollamento senza che lo schema di sicurezza a me assegnato fosse sostanzialmente ridotto nel suo funzionamento», ha detto il firmatario della pace.

Ha insistito sul fatto che le attività che svolge rispondono agli «obblighi alle azioni di reinserimento economico e sociale della comunità». Ha ribadito il suo impegno per l'accordo di pace, ma ha detto che «il governo adempie il suo dovuto come amministratore dello Stato».

La stazione radio ha anche sostenuto che le decisioni del PEC hanno a che fare con i ripetuti allarmi che sono stati ricevuti. «Ci sono stati ripetuti fallimenti nell'attuazione delle misure che devono essere date al signor Alape Lascarro per garantirne la vita e l'integrità, come la reale validità dei suoi diritti politici», ha dichiarato il Jep.

Ha detto che la responsabilità non spetta allo schema ma al governo di Iván Duque, dal momento che ha apportato aggiustamenti finanziari. Per Alape, ciò rappresenta una «limitazione delle azioni e degli obblighi dei firmatari in relazione all'attuazione dell'accordo».





CONTINUA A LEGGERE: