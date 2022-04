«Gli dà fastidio che la pensiamo diversamente»: i membri del PAN hanno sostenuto López Rabadán menzionandolo nella «mattina»

Il senatore del Partito di Azione Nazionale (PAN), Kenya López Rabadán, è diventato uno dei più forti oppositori del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), così, sia dalla Camera alta che sui social , lascia sempre chiaro il suo malcontento per le dichiarazioni e le azioni del presidente.

Di fronte a commenti e accuse costanti, il presidente, come è consuetudine, ha evidenziato il legislatore durante la sezione di Chi è chi delle bugie di Ana García Vilchis, che cerca le presunte notizie false per colpire la Quarta Trasformazione (Q4).

Sebbene López Rabadán non sia rimasto in silenzio e abbia chiesto il Tabasqueño, diversi membri del suo partito hanno deciso di sostenerla e inviarle messaggi di sostegno dopo questa menzione nel Palazzo Nazionale.

In primo luogo, il leader nazionale del blu e bianco, Marko Cortés, ha condiviso il suo sostegno e ha inviato un messaggio a López Obrador, che, ha assicurato, «ci dà fastidio che la pensiamo diversamente», così come le persone che «gli mostrano costantemente le loro bugie e i loro errori». Per questo motivo, ha chiesto di continuare ad alzare la voce per il Messico.

EL líder nacional del partido blanquiazul también se unió a las publicaciones de apoyo (Foto: Twitter)

Anche Santiago Creel, vice presidente della Camera dei Deputati, si è fatto avanti e ha dichiarato che AMLO «usa il potere per polarizzare il popolo del Messico». Inoltre, ha chiesto di fermare le accuse e gli attacchi contro López Rabadán e tutti i suoi avversari.

Da parte sua, la deputata federale per il Distretto 4 dello Yucatan, Cecilia Patron Laviada, ha respinto l'uso di risorse pubbliche per attaccare giornalisti e oppositori, una situazione di cui hanno sottolineato López Obrador. Ha anche indicato che la sezione Chi è chi delle bugie «è una maschera dell'autoritarismo di Morena».

Anche l'ex candidata presidenziale e governatore dello Stato del Messico, Josefina Vázquez Mota, si è schierata solidale con il suo collega di partito e ha parlato a favore di coloro che cercano di proteggere l'ambiente dai megaprogetti 4Q.

«La mia solidarietà con il mio collega @kenialopezr e gli attivisti cittadini che si esprimono a favore del nostro patrimonio naturale. Sono favorevole a sentire le voci dei messicani che cercano di proteggere l'ambiente, di fronte all'ecocidio nel tratto 5 di #TrenMaya», ha scritto dal suo account Twitter.

Infine, Jorge Romero Herrera, coordinatore del banco PAN alla Camera dei Deputati, ha detto che il Palacio Nacional continua a perseguitare e intimidire gli avversari, una situazione che ha definito «inaccettabile».

Varios de sus compañeros de partido mostraron su solidaridad tras los señalamientos de AMLO (Foto: Twitter)

Queste risposte sono arrivate dopo che il presidente federale ha menzionato, durante la conferenza stampa mattutina del 6 aprile, un estratto di un'intervista che Kenia López ha rilasciato a un canale YouTube dove ha manifestato contro il Maya Train.

In un tale spazio guidato da Carlos Alazraki, il legislatore ha stabilito che, dal suo punto di vista, questo progetto è «un altro capriccio» del presidente messicano dove l'ecosistema, che comprende il Golfo del Messico e i Caraibi.

«Questi ragazzi di Morena e del governo di López Obrador, con questo capriccio del Treno Maya, cambieranno persino il blu turchese del mare, guarda quanto possono essere letali, quanto possono essere dannosi un governo ignorante e un governo populista», ha detto López Rabadán.

Riguardo a queste affermazioni, López Obrador ha affermato che aggettivi come «populista» e «ignorante» fanno parte del pensiero conservatore, perché, dal loro punto di vista, questi personaggi presumono che «tutti gli altri siano ignoranti, noi non lo siamo».

