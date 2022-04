Video: Aida Victoria Merlano ha chiarito che i biopolimeri non sono stati iniettati

Per i seguaci di Aida Victoria Merlano, non è un segreto che la barranquillera abbia subito alcuni tocchi estetici per migliorare la sua figura, anche se ha più volte chiarito che l'unico intervento chirurgico che ha sul suo corpo sono le sue protesi mammarie.

Il suo lavoro sui social media è consigliare determinati prodotti per migliorare l'aspetto fisico. Bronzer, creme per il viso, creme solari per il viso e altre sostanze sono ciò che l'influencer consiglia come parte del suo lavoro sui social network, tuttavia, è stata recentemente criticata perché i suoi follower apparentemente hanno confuso i fili del tensore nei glutei con i biopolimeri, quindi Merlano ha dovuto uscire per chiarire l'incompreso.

«Non mi sono mai iniettata biopolimeri, né sono uscita per consigliarli, infatti non ho mai indossato nulla per aumentare le dimensioni dei miei glutei», ha detto Aida Victoria Merlano, con un certo tono di disagio, attraverso le sue 'InstaStories '.

Nella clip che è stata replicata dal portale di gossip 'Tracing Famosos' si può vedere quando la figlia dell'ex deputato Aida Merlano ha spiegato quale sia stata eseguita la procedura sui suoi glutei.

«I biopolimeri sono sostanze iniettate, quello che ho fatto a me stesso è chiamato fili di tensione che è un ago con un filo agitato - l'ago entra e il filo rimane all'interno - il materiale è polidiossanone... è un materiale che è scientificamente provato essere compatibile con il corpo, è una procedura per sollevare il gluteo, non per aumentare», ha concluso la sua spiegazione.

Inoltre, ha aggiunto che se i fili di tensione sono stati impiantati per sollevare i glutei e dare loro un aspetto migliore

Alla fine della sua spiegazione di come funzionava la tecnica che usava per modellare e sollevare i glutei, la barranquillera ha aggiunto un breve testo per integrare la sua risposta all'argomento che ha causato polemiche sui suoi social network, dopo essere stata segnalata da un seguace di raccomandare pratiche dannose per il corpo delle donne .

«Solleva il gluteo, migliora il suo aspetto e per quelli di noi che si allenano ci aiuta ad avere risultati migliori perché stimola la produzione di collagene», ha detto Aida Victoria Merlano sul suo account Instagram.

Le parole di Aida Victoria hanno generato rapidamente ogni tipo di reazione sui social network, poiché sono state replicate dai portali di gossip, in cui alcuni commenti criticano barranquillera raccomandando procedure che non sono nemmeno approvate da alcuni chirurghi, e altri hanno preso in giro la sua capacità di parlare così fluentemente. sul soggetto, poiché in quasi 30 secondi è stato in grado di esprimere chiaramente le sue idee.

Altri commenti sono: «Ho visto il video di un chirurgo specializzato nella rimozione di biopolimeri in cui non consigliava di tensionare i fili a nessuno»; «non credere agli influencer, ciao»; «questa donna è veloce per tutto, questi influencer diventano persino medici»; «è così che stavano ingannando Jessica Cediel» ; «scientificamente tutto ciò che metti nel tuo corpo genera conseguenze», tra gli altri.

Vale la pena ricordare che, attraverso i suoi social network in un giro di «domande e risposte» lo scorso luglio 2021, l'influencer ha detto ai suoi follower che altri interventi a cui è stata sottoposta sono stati: applicazione di acido ialuronico sulle labbra e Botox sulle sopracciglia e sulla fronte per eliminare le linee di espressione.

